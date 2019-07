Migranti | Casarini | ‘assistiamo a respingimento di massa di persone che scappano da

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Palermo, 5 lug. (AdnKronos) – “Stiamo assistendo a undidichedalla guerra”. Lo ha detto all’Adnkronos Lucadi Mediterranea Savig Humans, che ieri ha partecipato all’Onu a Ginevra a una sessione sui diritti umani. “Ieri è stata una ottima occasione per iniziare un percorso di dialogo – dice – perché noi vogliamo che di queste cose se ne parli, come una questione umanitaria, Perché se passa l’idea che si possano cancellare principi costitutivi è un danno per tutta la società, cambia il concetto di democrazia”.L'articolo, ‘assistiamo adidicheda guerra’ CalcioWeb.

