Cinque coppie russe vogliono usare Crispr per correggere la sordità dei figli

(Di venerdì 5 luglio 2019) (foto: Gregor Fischer/picture alliance via Getty Images) La tecnologiaper l’editing genetico, sempre più precisa nella correzione del dna, torna oggi a far parlare di sé, di nuovo per la sua potenziale applicazione in cellule germinali, correggendo difetti genetici associati a patologie e disabilità per far nascere bambini sani. Lo riporta un servizio esclusivo su New Scientist, in un articolo a firma di Michael Le Page. Il testo racconta checon mutazioni genetiche che portano allasono pronte a seguire la procedura, che permetterebbe di avere bambini udenti. A riferirlo è il biologo russo Denis Rebrikov, lo stesso scienziato che ha appena annunciato di voler arrivare al risultato dei bambini geneticamente modificati resistenti al virus dell’Hiv. In merito al caso che riguarda la, Rebrikov chiederà il permesso alle autorità ...

