Perché la Alex non può portare i 54 migranti in Tunisia come vorrebbe Salvini

(Di giovedì 4 luglio 2019) La, indicata dal ministro degli Internipossibile approdo per i 54salvati da Mediterranea non è 'un porto sicuro',dimostrano anche i recenti sbarchi nel Paese nordafricano. Per questo il veliero sta puntando verso l'Italia. Arci: "La soluzione dellaè stata dichiarata impraticabile dal tribunale di Agrigento, con l'ordinanza su Carola Rachete".L'imbarcazione della piattaforma umanitaria ‘Mediterranea Saving Humans' è riuscita salvare da un possibile annegamento il gruppo di naufraghi, tra cui c'erano anche 4 bambini e 11 donne, di cui 3 incinte, evitando così che venissero riportati nelle carceri libiche. "Stiamo richiedendo al centro di coordinamento le disposizioni per il porto sicuro più vicino, che va assegnato in base alle normative e non in base ai desiderata di Matteo", ha detto all'Adnkronos Alessandro Metz, armatore e portavoce di Mediterranea. "Matteopuò avere dei desiderata e degli incubi, ma poi ci sta uno Stato di diritto", ha detto.Il ministro degli Interni chiede che la nave umanitaria faccia rotta non verso Lampedusa, ma verso Tunisi: "Gli immigrati presi a bordo da Mediterranea sono in acque libiche, e attualmente sono più vicini di decine di miglia nautiche allarispetto a Lampedusa. Se questa ong ha davvero a cuore la salvezza degli immigrati faccia rotta nel porto sicuro più vicino, altrimenti sappia che attiveremo tutte le procedure per evitare che il traffico di esseri umani abbia l'Italiapunto di arrivo".hanno segnalato diverso giuristi, nemmeno in, vengono tutelati i diritti umani. Lanon può essere una soluzione,non ha una legislazione completa sulla protezione internazionale, e quindi non potrebbe garantire la sicurezza dei, che è precondizione necessaria per essere ritenuta un porto sicuro.