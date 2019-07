Eruzione Stromboli | “Ginostra sembra una zona di guerra | ricoperta da detriti e pomice

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) “Ginostraunadi, è l’area più colpita, completamentedanera“. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Lipari, Pietro Giorgianni, rientrato nella notte dae Ginostra dopo l’che ieri ha seminato il panico ed è costata la vita a un giovane escursionista di Milazzo. Nella notte ci sono state piccole scosse, avvertite dalla popolazione ma che non hanno creato danni. “La situazione è sotto controllo – dice il primo cittadino – e sta tornando lentamente alla normalità ma c’è ancora molta paura e preoccupazione“. Durante la notte un vasto incendio ha tenuto in apprensione gli abitanti di. “Era comunque lontano dal centro abitato“, precisa il primo cittadino. Intanto a Ginostra, da ieri al buio, è stata ripristinata l’energia in metà del paese. “I tecnici ...

poliziadistato : Le immagini dell'eruzione di #Stromboli dall'elicottero della #PoliziadiStato - Tg3web : Eruzione #Stromboli Canadair in azione per spegnere gli incendi. Comune di #Lipari: nessuna evacuazione. Due navi d… - emergenzavvf : #Stromboli #3luglio 21:00, il lavoro dei #canadair #vigilidelfuoco per lo spegnimento dei quattro focolai attivi do… -