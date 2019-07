Comuni sciolti per mafia | lo studio | sono 249 in 18 anni | il record in Calabria “Ma

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019)249 iperin Italia dal 1991, quando entrò in vigore la prima legge, a oggi. Per altri 26, lo scioglimento deciso dal governo è stato bocciato dai giudici amministrativi. Poi ciben 62 amministrazioni colpite neglipiù volte, fino a tre. A conti fatti, i provvedimenti emanati hanno toccato quota 328. E nel momento in cui scriviamo40 i municipi dove al posto di sindaco e assessori è insediata una commissione nominata dal prefetto. I numeriimponenti, tanto che ormai queste notizie finiscono nei trafiletti di cronaca. Basta pensare che fra il 2012 e il 2018stati imposti 112 scioglimenti, una raffica, di cui solo tre annullati dai giudici (ilspetta al governo Monti, che sciolse dueal mese, per un totale di 36; i più mitistati invece gli esecutivi di centrosinistra succedutisi dal ’91 a oggi, con un Comune ...

