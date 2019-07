Elodie Di Patrizi e Marracash | è amore | spunta il primo bacio in pubblico

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 3 luglio 2019) NuovoperDi: dopo tutta una serie di flirt che le sono stati attribuiti, la cantante ex Amici (esperienza che lei ama ricordare) sembrerebbe aver finalmente trovato chi le fa battere il cuore in, il noto rapper 40enne nativo di Nicosia ma milanese d’adozione. I due hanno registrato insieme il singolo Margarita, il cui videoclip promozionale è stato pubblicato su YouTube il 13 giugno.DiinIl settimanale Chi ha pizzicato i due musicisti insieme all’incontro di boxe tra Daniele Scardina e Alessandro Goddi: nonostanteavesse dichiarato proprio in occasione della presentazione stampa di Margarita di essere single e non in cerca di una relazione amorosa, gli scatti della rivista diretta da Alfonso Signorini hanno rivelato un’altra verità. Tra le foto, infatti, ne spicca una che ...

