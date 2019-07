Cittadella | ufficiale l’arrivo di Michael De Marchi

calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Tanti movimenti di calciomercato anche in Serie B e prima ufficialità dopo l’avvio della finestra estiva. ” L’A.S.comunica di aver acquisito le prestazioni sportive diDE. L‘attaccante veneto, nato nel 1994, ha giocato in Serie B con il Carpi per poi proseguire la carriera con le maglie di Prato, Correggese e Virtus Vecomp. Nell’ultima stagione Deha giocato il Campionato di Serie C con l’IMOLESE. Benvenuto ae buona fortuna per la tua prima stagione con la maglia granata!”, il comunicato. Calciomercato Serie B e Serie C, le ultime trattative: Pescara attivissimo, l’attaccante per la Reggina L'articolol’arrivo diDeCalcioWeb.

