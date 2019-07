Scioperi luglio 2019 | calendario date e orari treni | mezzi pubblici | aerei

Calendario Scioperi di luglio : treni fermi per 24 ore il 2 e il 6 del mese : La calura estiva non ferma le associazioni sindacali che hanno programmato un discreto Calendario di scioperi per luglio. Si comincia subito il primo del mese, che è un lunedì, con l’astensione dal lavoro di 24 ore da parte del personale dell’azienda RFI di Napoli. I lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore a partire dalle 21:00 del 1 luglio per terminare alle 20:59 del 2 luglio. Martedì 2 luglio sarà l’azienda Mercitalia della regione ...