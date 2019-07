Hong Kong,effetto scontri: Borsa +1,27%

Ladiapre la seduta in territorio positivo dopo i disordini e glitra dimostranti e polizia culminati con l'occupazione per alcune ore in tarda serata del Parlamento, poi sgomberato dagli agenti. L'indice Hang Seng sale dell'1,27%, a 28.904,04 punti. Le proteste si sono tenute sempre contro la contestata legge sulle estradizioni facili in Cina, nel giorno del 22/mo anniversario del ritorno dell'ex colonia inglese sotto la sovranità cinese.(Di martedì 2 luglio 2019)