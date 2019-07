Spagna | il governo invierà un reclamo formale al Vaticano per l’ingerenza del Nunzio

Europee 2019. In Spagna Psoe in vantaggio - Sanchez cerca slancio per formare Governo. Nuovo test per Vox : Il 26 maggio sarà una giornata cruciale per la Spagna. La seconda in meno di un mese. Domenica, infatti, i cittadini, oltre a dover eleggere i 54 eurodeputati che siederanno a Strasburgo nei per i prossimi 5 anni, voteranno per le elezioni amministrative e per le regionali. Si rinnoveranno i consigli comunali di molte città, tra cui Madrid e Barcellona.Nei giorni successivi al voto dovrebbe essere formato il Governo. Dopo le ...