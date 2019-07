MotoGp | Giacomo Agostini certifica il declino di Valentino Rossi | “ormai è chiaro a tutti

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019) L’ex pilota italiano ha parlato del momento nero di, esprimendo il proprio lapidario punto di vista Momento nerissimo per, con quella di Assen sono tre le cadute consecutive per il Dottore, sempre più lontano ormai dalle posizioni di vertice della classifica piloti. Alessandro La Rocca /LaPresse Sulle difficoltà del pilota della Yamaha si è soffermatoche, dalle colonne del QS, ha espresso il proprio punto di vista,ndo ormai ildi: “fa quello che può, ma non riesce a stare davanti e questo gli crea dei problemi. Sta facendo tanto, tantissimo, ma gli anni passano. Per. Sono passati per Maradona, per Cassius Clay, per Eddy Merckx. Sono passati anche per me, altrimenti oggi sarei ancora in pista. Gli anni corrono e ad un certo punto te ne rendi conto ed inizi a pensare. ...

