Mini plumcake alle mele in 3 rapide mosse

(Di lunedì 1 luglio 2019)plum cakeIngredienti: 65 g di farina 00 un cucchiaino di lievito per dolci 100 g di zucchero 50 g di burro 2 uova piccole 2piccole burro e farina per gli stampi Preparazione 1 Setacciate la farina con il lievito, aggiungete lo zucchero e montate il composto con una frusta, incorporando il burro fuso e le uova sbattute. 2 Versate il composto in 4 stampini da plum cake di 10X5 cm di lato o in stampini individuali da crème caramel imburrati e infarinati, riempiendoli non oltre un terzo. 3 Sbucciate e tagliate lea fettine sottili, infilatele nei dolcetti e cuocete in forno già caldo a 180° per circa 20 minuti. Lasciate raffreddare i plum cake e servite

