La torta di mele al latte Dolce rustico chic

cosacucino.myblog

(Di lunedì 1 luglio 2019) La ricetta delladialEcco una vera delizia per il palato, per chi ama gustare una, molto adatto alla prima colazione, ma anche come merenda accompagnata da un bicchiere difresco. Unmorbido, la sua particolarità, sta nel fatto che non contiene burro, l’impasto, una volta cotto, ha la consistenza della crema pasticcera. Ingredienti: 1 kg direnette o golden; 160 g di farina; 3 uova; 160 g di zucchero zucchero di canna; 3 dl di; un limone non trattato; un pizzico di sale Preparazione Sbucciate le, tagliatele a metà eliminate il torsolo, e dividete di nuovo. Preparate la scorza del limone e tenetela a parte, spremete il succo e mettetelo in una ciotola con i quarti di mela, mescolate ogni tanto. A parte in una ciotola mettete la farina, le uova, la scorza di limone, lo zucchero, un pizzico di sale, mescolate bene gli ...

OrnellaScofano : La mia colazione preferita, quella con una buona fetta di torta fatta in casa, ancora più buona la torta di mele, a… - salvami10 : Pronto per la torta di mele - DMarrix : @IostoconTarabas La torta di mele ??la mia preferita!! ?????? -