ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2019) La notizia era stata data poco fa dal Mattino online. Il quotidiano citava un lancio di agenzia di AdnKronos secondo cui, a, era inun summit in un noto hotel. Coinvolti nell’De Laurentiis, Giuntoli, Chiavelli, James Rodriguez e il suo procuratore Jorge Mendes. Sembrava che il summit avesse come obiettivo la firma del colombiano con il. Dopo poco è arrivata ladi Carlo Alvino. Il giornalista, molto vicino all’ambiente, scriveva su Twitter che il presidente e Chiavelli erano all’assemblea di Lega Serie A e che, non avendo il dono dell’ubiquità, non potevano certo trovarsi a. Adesso, sulle pagine del Mattino online, arriva anche ladel club. Ilfa sapere che non è inalcunsull’isola. James non è sbarcato aper firmare. L'articolo Ladelin ...

napolista : La smentita del Napoli: nessun incontro in corso a Capri Nessun incontro in corso. Sulle pagine del Mattino online… - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: #James a Capri, Il Mattino: 'Secca la smentita del #Napoli, che fa sapere che non è in corso alcun incontro”. https:/… - ItaSportPress : Napoli, James Rodriguez a Capri per la firma: secca smentita da parte del Napoli - -