Docenti | nuova richiesta di tutela ai sindacati | l’appello al MIUR

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il COIFS 2016 (Comitato idonei fantasma secondaria concorso2016) e il Gruppoper gli idonei infanzia e primaria concorso 2016 rinnovano la lorodiaie si appellano al Ministero dell’Istruzione. L’urgenza risiede nell’imminente scadenza delle GM2016. Una situazione critica in cui riversa un’intera categoria di: gli idonei al concorso 2016.: il concorso 2016 passerà alla storia per la sua difficoltà e non solo Il concorso a cattedra 2016 passerà alla storia non solo per le difficili prove che i candidati hanno dovuto affrontare, ma anche perché, dato l’impegno profuso per superarle, numerosirischiano di vedere svanite nel nulla le loro fatiche. Il 2019 sarà per alcuni l’ultimo turno di nomina per l’immissione in ruolo e se non si prenderanno opportuni provvedimenti, le ...

