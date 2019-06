ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019) A oltre uncomunali,non ha ancora una. Il nuovo, l’avvocato Carlo Masci, nona vararla. Eletto con un centrodestra a maggioranza leghista, partito di cui lui non fa parte, è proprio il Carroccio a mettergli il bastone tra le ruote. L’impasse da record nasce dal rispetto delle quote rosa. Masci ha previsto nove assessorati, di cui quattro riservati alle donne. Alla Lega toccano tre assessori, e vuole che due di questi siano di genere femminile. Ma i salviniani non ci stanno: “Alle quote rosa ci pensino Forza Italia e gli altri”. I nomi che pretende la Lega sono quelli di Gianni Santilli, Adelchi Sulpizio e Patrizia Martelli: una sola donna, quindi. Più Marcello Antonelli alla presidenza del Consiglio comunale. Non un’assessora in più. Un duello sulla pelle della semi-parità di genere nella politica locale: il Testo unico sugli Enti ...

Cascavel47 : Pescara, a un mese dalle elezioni il sindaco non riesce fare la giunta: braccio di ferro con la Lega sulle quote ro… - fattoquotidiano : Pescara, a un mese dalle elezioni il sindaco non riesce fare la giunta: braccio di ferro con la Lega sulle quote ro… - Noovyis : Un nuovo post (Pescara, a un mese dalle elezioni il sindaco non riesce fare la giunta: braccio di ferro con la Lega… -