Moto3 | Arbolino beffa Dalla Porta | l’azzurro vince il Gp d’Olanda e interrompe una

Moto3 - Risultato qualifiche GP Olanda 2019 : Niccolò Antonelli in pole! Arbolino è terzo - Dalla Porta ottavo. Tanta Italia nella top-10 : È Niccolò Antonelli a “laurearsi” nelle qualifiche del GP d’Olanda 2019, ottavo round del Mondiale 2019 di Moto3. Nell’Università delle due ruote il centauro Italiano, in sella alla Honda del SIC58 Squadra Corse, ha ottenuto una pole significativa con il crono di 1’41″232 precedendo il giapponese Kaito Toba (Honda Team Asia) di 0″144 e l’altro azzurro Tony Arbolino (Honda – VNE Snipers) di ...

Moto3 - risultato FP3 GP Olanda 2019 : Tony Arbolino è il più rapido - Dalla Porta e Migno costretti al Q1 : Tony Arbolino continua ad impressionare e sigla il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2019, ottavo round della stagione del Mondiale Moto3. Il lombardo classe 2000 del Team VNE Snipers, dopo aver lavorato sul passo gara con gomme usate a inizio turno, ha effettuato un ultimo run molto efficace con pneumatici freschi ed è volato in testa alla classifica combinata con un eccellente ...

Moto3 - Risultato FP2 GP Olanda 2019 : Kornfeil beffa gli italiani - Arbolino e Antonelli inseguono a un decimo : Jakub Kornfeil ha strappato proprio sul finale di sessione il miglior tempo delle prove libere della Moto3 che sta correndo ad Assen il GP d’Olanda. Il ceco della KTM è stato il primo a provare il time-attack a metà sessione e a differenza dei rivali ha quindi avuto a disposizione due tentativi per simulare il tempo da qualifica, fermando il cronometro sull’1:41.782, sporcando di fatto la grande festa italiana che già pregustava di ...

Moto3 - risultato warm-up GP Catalogna 2019 : Dalla Porta è il migliore davanti a Canet ed a Binder - Arbolino è quinto : Lorenzo Dalla Porta firma il miglior tempo nel warm-up della Moto3 e si conferma uno dei candidati più credibili per la vittoria del Gran Premio di Catalogna 2019, settima tappa stagionale del Motomondiale. Il toscano del Team Leopard si è collocato in vetta alla classifica con un notevole 1’49″134 messo a segno al terzultimo giro utile del turno, precedendo di 0″3 il primo gruppo inseguitore capitanato dal leader del ...

Moto3 - GP Catalogna 2019 : risultati e classifica qualifiche. Gabriel Rodrigo in pole position davanti a Ogura e Arbolino - 9° Dalla Porta : Gabriel Rodrigo centra la quarta pole position della carriera e partirà Dalla prima casella in griglia di partenza nel Gran Premio di Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale Moto3. L’argentino del Team Kömmerling Gresini ha firmato il miglior tempo in 1’48″450 mettendosi subito in testa dopo il primo run del Q2 ed in seguito non è più riuscito ad effettuare un ultimo tentativo per aver aspettato troppo a lungo ai box in modo ...

Moto3 - Risultato GP Catalogna 2019 : Canet comanda le FP3 ma Antonelli è vicinissimo. Dalla Porta e Arbolino accedono alla Q2 : Le terze prove libere del GP di Catalogna, ottavo appuntamento del Motomondiale 2019, promettevano grande battaglia per le temperature più fresche previste e così è stato. Aron Canet abbassa il record della pista del circuito a 1:48.433 trovando una convincente prima posizione davanti a Niccolò Antonelli che nonostante l’ottimo passo gara mostrato ieri è apparso più indietro oggi salvo poi recuperare all’ultimo tentativo con grande ...

Moto3 - Risultato FP2 GP Catalogna 2019 : Lorenzo Dalla Porta il più veloce - Fenati 5° e Antonelli 6° - in difficoltà Canet ed Arbolino : E’ Lorenzo Dalla Porta (Honda – Leopard Racing) ad ottenere il miglior tempo delle prove libere 2 e della classifica combinata del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato del Montmeló il nostro Portacolori (secondo nella classifica generale iridata) ha stampato l’ottimo crono di 1’49″213, mettendo insieme un ottimo giro e manifestando un buon feeling con la pista iberica. Alle spalle ...

Tony Arbolino Moto3 - GP Italia 2019 : “Weekend incredibile - ieri pole e oggi vittoria : sono troppo felice” : Tony Arbolino ha vinto il GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale Moto3. Il centauro Italiano è riuscito a imporsi nella gara di casa e al Mugello ha conquistato il suo primo successo in carriera, grande commozione per il 18enne lombardo che al termine della gara ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Questo weekend è stato incredibile, ieri pole position e oggi vittoria. In questa gara bisognava ...

Moto3 - Risultato GP Italia 2019 : splendida doppietta italiana al Mugello! Tony Arbolino beffa Dalla Porta - quarto Antonelli : Un weekend perfetto per Tony Arbolino e una splendida doppietta Italiana nel giorno della Festa della Repubblica! Dopo la pole position a suon di record di ieri, infatti, il Portacolori del team Honda Snipers, fa suo proprio in extremis il Gran Premio d’Italia 2019 della Moto3 al termine di una gara che, come sempre in questa categoria, si è rivelata vibrante e ricca di colpi di scena. Il pilota milanese centra il primo successo della sua ...

Moto3 – Al Mugello risuona l’inno italiano : vittoria strepitosa per Tony Arbolino! : Tony Arbolino trionfa al Mugello: il pilota italiano vince la sua prima gara in carriera piazzandosi davanti a Dalla Porta e Masia Già a partire dalla Moto3, l’inno italiano potrà risuonare al Mugello: che sia di buon auspicio! La giornata del Gran Premio d’Italia si apre con la terza classe che regala il solito spettacolo grazie alla sfrontatezza e alla velocità dei giovani. Sul tracciato italiano si mette in luce Tony ...

Moto3 - Risultato warm-up GP Italia 2019 : Gabriel Rodrigo davanti a tutti - Arbolino 3° e Fenati 4° in evidenza : E’ stato l’argentino Gabriel Rodrigo il più veloce del warm-up del GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di Moto3. Sul tracciato del Mugello il centauro sudamericano, alfiere del Team Honda Gresini, ha fatto vedere una grande velocità, girando spesso da solo e candidandosi ad un ruolo di primo piano in vista della corsa domenicale. Alle sue spalle troviamo lo spagnolo della KTM Raul Fernandez, sensibilmente distanziato di ...

VIDEO Tony Arbolino conquista la pole position GP Italia Moto3 : highlights e sintesi - un italiano davanti al Mugello : Tony Arbolino ha conquistato la pole position nel GP Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro Italiano ha timbrato il miglior tempo nelle qualifiche e domani scatterà davanti a tutti col sogno di conquistare la vittoria al Mugello. L’alfiere della Snipers Honda ha inflitto quasi sette decimi a Gabriel Rodrigo, in prima fila scatterà anche Lorenzo Dalla Porta. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle ...