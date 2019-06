La sinistra non ricada nel vecchio vizio di trasformare Carola in eroe da

Giancarlo Giorgetti - ultimo delirio della sinistra : "Non canta l'inno nazionale" : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, è sotto accusa per non aver cantato a squarciagola l' inno di Mameli prima della partita di calcio tra le nazionali giovanili di Italia e Spagna, dagli azzurri vinta brillantemente, per la cronaca. E chissenefrega? Non è mica da

Sea Watch - Salvini litiga con la giornalista : “Lei fa politica? Si candidi con la sinistra. Ai comizi del Pd non rispondo…” : Matteo Salvini, a margine del comizio in Liguria, ha ingaggiato un battibecco con l’inviata di Sky che gli chiedeva conto delle affermazioni sulla situazione della nave Sea Watch, da cui sono state fatti sbarcare solo 10 persone, negando agli altri naufraghi la possibilità di accedere al territorio italiano: “Ci sono persone a bordo per scelta di questi delinquenti – ha detto il ministro dell’Interno -, per scelta di ...

Livorno - Aurora l’eletta più giovane : “Ora il Pd non torni sugli errori del passato : ascolti forze a sinistra e bisogni della città” : Aurora Trotta, 21 anni, studentessa di Storia, è la più giovane dei neo consiglieri comunali eletti a Livorno. Come capolista di Potere al popolo ha ottenuto 263 preferenze al primo turno elettorale del 26 maggio scorso. Le elezioni sono state vinte al ballottaggio da Luca Salvetti, il candidato della coalizione di centrosinistra, contro Andrea Romiti, il candidato del centrodestra. Trotta ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra le ...

Antonio Socci contro Nicola Zingaretti : "La sinistra non fa autocritica - pensa di aver vinto le Europee" : Antonio Socci non ci sta e replica su Libero a coloro che definiscono "l'Italia che ha votato e che ha ridotto il centrosinistra al minimo storico (elezioni europee e ballottaggi) un'Italia di trogloditi, di analfabeti funzionali, di ignoranti o addirittura di fascisti e razzisti". E dove può risied

Dal 1946 la sinistra non perdeva Ferrara : Alan Fabbri della Lega nuovo sindaco : Il centrodestra espugna la «fortezza» emiliana. Sconfitta la coalizione formata dal Pd per Modonesi

Matteo Renzi al Pd : "M5S non è sinistra - alleanza fatela senza di me" : Salvini e Di Maio? “Cialtroni e incapaci”. Conte? “Inesistente e imbarazzante”. Matteo Renzi attacca il Governo del cambiamento, quello che “ha bloccato il Paese e sta portando l’Italia a una stagnazione molto pericolosa”, dice l’ex premier ospite alla Repubblica delle Idee a Bologna. “Sono degli incapaci, dei cialtroni”. L’ex segretario del Pd avvisa i suoi compagni di ...

Il Pd può essere l’alternativa solo di se stesso. Ma per ora di sinistra non si parla proprio : di Paolo Bagnoli Il risultato delle recenti Elezioni europee ha segnato la ripresa del Pd e conferito al nuovo segretario una legittimità politica più forte rispetto a quella conseguente la sua elezione. Che il Pd, seppur a distanza di dodici punti percentuali, si sia posizionato dopo la Lega è sicuramente un fatto politico rilevante. Tanto più vista la distanza che lo separa dai terzi arrivati, i 5Stelle, di cui è iniziato il declino. Il ...

Chi non vota a sinistra non capisce una beata cippa? Ho una soluzione : di Lorenzo Giannotti Dopo le elezioni europee e la conseguente vittoria schiacciante di Salvini, il mantra galoppante dei giorni successivi è caratterizzato dal dileggio sprezzante dell’elettorato leghista, considerato alla stregua di un somaro in pensione che fatica a sviluppare un ragionamento corretto. Da tutti gli ambienti degli sconfitti, in particolar modo dai loro rimanenti “fans”, le invettive abbondano. I tifosi Pd si scagliano contro ...

Elezioni europee 2019 - un’occasione da non perdere per rilanciare la vera sinistra : Con il consueto acume Massimo Cacciari, in un recente intervento su Il Fatto quotidiano, ha evidenziato gli attuali motivi di crisi e invalicabili limiti del governo cosiddetto gialloverde, sostenendo giustamente la necessità di un suo immediato superamento. Questo governo, in effetti, espressione di due visioni per vari aspetti antitetiche, non può continuare a esistere perché vengono al pettine contraddizioni importanti e insanabili che si ...

Scuola : Salvini - 'non ho incontrato studenti per evitare polemiche da sinistra' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Figuratevi se fossi andato a parlare con gli studenti come avrebbe reagito qualcuno a sinistra. Vado all'apertura del prossimo anno scolastico. L'ho già detto alla professoressa. Ma oggi è la giornata dell'antimafia. Non volevo che ci fossero altre polemiche. La soluz

"Contro la sinistra servono le armi" : audio accusa candidato leghista di Casalgrande. Ma lui nega : "Non sono io" : Un messaggio vocale imbarazza Villiam Rinaldi, che corre per la poltrona di sindaco in provincia di Reggio Emilia. La difesa: "Non ho mai detto quelle parole, neanche per scherzo. Querelo"

Amministrative Bergamo - sfida Gori-Lega : il centrosinistra nasconde il Pd. A destra Stucchi è il candidato che Salvini non ama : C’è un colore che domina le strade di Bergamo. Da viale Papa Giovanni XXIII fino al Sentierone, cuore economico e commerciale di Città Bassa, e poi fino a Palazzo Frizzoni, sede del Comune, sopra i marciapiedi e accanto ai palazzi fa capolino un solo colore: il blu. Non è quello, dalle tonalità più chiare, dell’Atalanta, ma nemmeno quello a cui siamo stati abituati ultimamente e che fa da sfondo alle iniziative di Matteo Salvini. No, ...

Europee - Boldrini : “Voterò Pd - perché non è stata possibile la lista unica a sinistra”. Zingaretti : “Rafforza il nostro progetto” : L’ex presidente della Camera Laura Boldrini voterà Partito democratico alle Europee. La deputata di Liberi e Uguali non seguirà l’esperienza dei compagni di Sinistra Italiana ed ex Mdp con la lista La Sinistra. Il percorso della Boldrini sarà piuttosto quello di Giuliano Pisapia, candidato per il Pd nella circoscrizione Nord-Ovest. Due anni fa Boldrini e Pisapia avevano tentato di riunire tutti i partiti e i movimenti a sinistra del ...