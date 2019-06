La pubblicità del sito di escort che ha fatto arrabbiare i cattolici

Saviano torna a Napoli e sale a bordo della Open Arms per fare pubblicità al suo ultimo libro : Pina Francone Lo scrittore torna a Napoli e si imbarcherà sulla nave dell'Ong ormeggiata al porto per presentare il suo nuovo libro "In mare non esistono Taxi" Roberto Saviano presenta il suo nuovo libro a bordo della nave dell'Ong Open Arms. Lo scrittore, per l'occasione, torna nella sua Napoli e si imbarcherà sulla nave ormeggiata al porto cittadino per fare pubblicità alla sua ultima fatica letteraria, In mare non esistono taxi, ...

Rai - il boom del calcio femminile spinge la pubblicità : Il Mondiale femminile ha fatto breccia negli appassionati di calcio italiani. Lo sa bene la Rai, che per la sfida di questa sera tra Italia e Brasile ha deciso di concedere la rete ammiraglia – Rai1 –, aprendo nuovi spazi per le inserzioni pubblicitarie. Break con un prezzo basato sulla media più alta del listino […] L'articolo Rai, il boom del calcio femminile spinge la pubblicità è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: ...

Stop ufficiale alla pubblicità Booking.com su schermata di sblocco Huawei - come eliminarla del tutto : La scorsa settimana, la pubblicità Booking.com su schermata di sblocco Huawei ha fatto capolino su un numero considerevole di dispositivi. Il fastidioso annuncio è stato oggetto di numerose critiche per la sua invadente presenza e ora il produttore cinese ha deciso di ascoltarle, facendo marcia indietro. In una nota ufficiale riportata anche da GizChina, l'azienda cinese avrebbe chiesto scusa a tutti i suoi clienti in giro per il mondo per ...

Casting per uno spot pubblicitario della 'Duel : Film' e per un video da girare a Bergamo : Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di figure varie per realizzare un importante spot pubblicitario, correlato a prodotti da forno, con riprese da effettuarsi a Torino. Sono inoltre aperte le selezioni di numerose comparse per la realizzazione di un un interessante video della Oki Doki Film e la cui realizzazione verrà poi effettuata a Bergamo entro il mese di giugno. Uno spot pubblicitario Per uno spot pubblicitario ...

Xiaomi lavora alla riduzione della pubblicità - che invece arriva sugli smartphone Huawei : Se Xiaomi sta lavorando per ridurre il numero di annunci pubblicitari presenti in MIUI, Huawei inizia a mostrare pubblicità nella schermata di sblocco. L'articolo Xiaomi lavora alla riduzione della pubblicità, che invece arriva sugli smartphone Huawei proviene da TuttoAndroid.

L’immagine di Laura Pausini negli annunci pubblicitari delle diete : “Mi virgolettano frasi che non ho mai detto” : Gocce dimagranti e diete varie pubblicizzate sui social con l'immagine di Laura Pausini. La cantante ne parla oggi e spiega di non essere in alcun modo coinvolta nelle suddette sponsorizzazioni e di non aver autorizzato nessuno a sfruttare la sua immagine per simili messaggi pubblicitari. In passato ha seguito delle diete e a chi intende iniziarne una consiglia innanzitutto il controllo medico. Tuttavia nella lunga serie di messaggi ...

La pubblicità regresso della Nike : Alessandro Gnocchi ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/la-pubblicita-regresso-della-Nike/pubblicità regresso della Nike

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 giugno 2019 : La nuova campagna pubblicitaria del Paradiso : Mentre Adelaide scopre che le attenzioni di Luca sono rivolte a lei, Marta organizza una nuova campagna pubblicitaria per il Paradiso.

Il paradiso delle signore - trame repliche : Marta organizza una campagna pubblicitaria : Continua l'appuntamento settimanale con le repliche della soap opera di Rai 1 'Il paradiso delle signore' che si distingue per la capacità di attirare l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani. Le trame dell'episodio di mercoledì 5 giugno svelano che Umberto dimostrerà la preoccupazione legata alla figlia. Il commendatore non potrà far finta di nulla dopo essersi accorto della vicinanza di Luca nei confronti di Marta e avrà intenzione ...

I Giovani Leoni della pubblicità rappresenteranno l’Italia ai Cannes Lions : Sono stati votati e selezionati dalla giuria dell?ADCI, Art Directors Club Italiano i vincitori del contest, organizzato dallo stesso Club,

L'ospedale spende i soldi per fare della pubblicità a gender e fluidi sessuali : Pina Francone Il caso dell'azienda sanitaria di Verona, che ha comprato una pagina sul Corriere per parlare della disforia di genere Comprare, a cifre blu, una pagina del Corriere della Sera per fare pubblicità a chi cambia sesso. È quanto fatto dalL'ospedale di Verona che, con un'inserzione a pagamento sulle pagine dell'edizione locale del quotidiano via via Solferino, ha voluto fare uno spot sulla disforia di genere, spiegando come ...

L'istruttoria - Auto pubblicitarie nel mirino dell'Antitrust : L'Agcm (Autorità garante concorrenza e del mercato) ha avviato un'istruttoria per stabilire se la società Vantage Group srl abbia o meno posto in essere pratiche commerciali scorrette. La società nel mirino dell'Autorità, infatti, pubblicizza un'offerta denominata "My car, no cost" che permetterebbe di acquistare Auto a costo zero (o fortemente ridotto) impegnandosi a corrispondere agli aderenti un rimborso mensile come remunerazione ...

Cosa si ottiene unendo cartelloni pubblicitari occidentali e immagini di propaganda dell’ISIS : Michela Battaglia e Stefano De Luigi hanno creato manifesti di un'estetica ricercata e straniante, da guardare due volte

Addio alla pubblicità non gradita nelle cassette della posta - ma non per tutti : È terminato il regime transitorio del Registro delle opposizioni e ora gli utenti italiani possono opporsi anche all'invio di materiale pubblicitario cartaceo come già avviene per le telefonate di marketing. La novità non interessa i volantini distribuiti in maniera massiva ma delle pubblicità nominative intestate a nome del ricevente.Continua a leggere