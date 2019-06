Il Viminale sta valutando l' ipotesi di un muro anti-migranti in Friuli | dice Fedriga

Il Viminale smonta la capitana : ?"Nessun migrante stava male" : Andrea Indini Rackete ha forzato il blocco delle motovedette invocando lo "stato di necessità" per i 40 migranti a bordo. In realtà stavano tutti bene: così il Viminale smonta le sue bugie Quello che ha raccontato Carola Rackete quando è scesa dalla Sea Watch 3 non corrisponde affatto alla verità. Per giustificare la folle manovra, che ha portato l'imbarcazione dell'ong tedesca nel porto di Lampedusa speronando una motovedetta della ...

Sea Watch sbarca a Lampedusa - la capitana Carola arrestata. Viminale : nave sotto sequestro : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...

Sea Watch - fonti del Viminale : "La linea dura funziona". Terremoto Ue - cosa sta per accadere : Sulla Sea Watch qualcosa sta cambiando, in meglio. fonti del Viminale assicurano che il no allo sbarco e la linea dura del governo italiano e del ministro dell'Interno Matteo Salvini in particolare "iniziano a dare i primi frutti". Alcuni Paesi europei, come confermato dal G20 di Osaka anche dal pre

Sea Watch - il retroscena sui magistrati : i "bastoni tra le ruote" - l'ostacolo per Salvini e Viminale : Il "bastone tra le ruote" di Matteo Salvini sul caso Sea Watch lo avrebbe messo (di nuovo) la magistratura. Secondo il Corriere della Sera, in un retroscena di Fiorenza Sarzanini, il ministro degli Interni "avrebbe voluto far scattare subito il sequestro della nave" della ong tedesca che due settima

Carola - 31 anni - la capitana che sfida il Viminale : «La mia vita è stata facile - per questo aiuto gli altri» | Il video : Passaporto tedesco, 31 anni, 5 lingue sul curriculum. I sovranisti di lei dicono che è una figlia di papà, lei invece racconta: «Ho potuto frequentare tre università, sono bianca, tedesca, nata in un Paese ricco e con il passaporto giusto. Quando me ne sono resa conto ho sentito un obbligo morale: aiutare chi non aveva le mie stesse opportunità»

“Fuori campo” di Salvini : «Presto incontro i sindacati al Viminale». E Di Maio : non uso voli di Stato come lui : Ancora tensione tra i due vicepremier dopo lo scontro sul tema delle tasse. Il leghista “fa” il ministro del Lavoro e convoca le parti sociali. Il grillino parla ai suoi e risponde a chi lo critica per le poca presenza nelle piazze: «Se facessi come Salvini ucciderei il M5S»

Inter - il sindaco Sala sulla festa della Curva nerazzurra : “Se il Viminale si prende la gestione dell’evento - concediamo lo spazio” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala Interviene su Facebook in merito alla questione della festa per i 50 anni della Curva Nord dell’Inter: “Prendiamo atto che, relativamente alla festa per i 50 anni della Curva Nord dell’Inter ai Giardini Montanelli, il Ministro Salvini dice ‘Garantisco io’. Le nostre perplessità nascevano dalle prescrizioni della Pubblica Sicurezza rispetto alla chiusura parziale e al presidio ...

Bufera a Ferrara sul video del candidato leghista a letto con una pistola. Il Viminale lo difende : "Non ha più l'arma" : Il Pd: "Salvini prenda le distanze dal pistolero". Lui si difende: "Immagini vecchissime che avevo fatto togliere dalla rete". Domenica la città emiliana va al ballottaggio