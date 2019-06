Bucchioni | ' Paratici ha sempre in mano il suo foglietto con i nomi di Chiesa e Zaniolo'

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) Uno dei punti di forza della Juventus è la programmazione del futuro. Gli altri top club di Serie A stanno cercando di colmare il gap che li separa dai campioni d’Italia, mentre il sodalizio di Andrea Agnelli continua a cercare rinforzi per dare un assalto più convincente alla Champions League. A parlare del mercato in entrata ed in uscita dalla Juve e della situazione degli altri top club di Serie A è stato nelle scorse ore Enzonel suo editoriale per Tuttomercatoweb....