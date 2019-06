Ultimo | Bocciato due volte a scuola Ho cinque amici

blogo

(Di giovedì 27 giugno 2019) Nonostante il secondo posto ottenuto a Sanremo 2019 tra le polemiche, perè un periodo d'oro, tra palazzetti esauriti e un tour negli stadi annunciato nel 2020.Il cantante rivela a TV, Sorrisi e Canzoni che deve tutto alla madre sorcina: “Mamma è una fan scatenata di Renato Zero, mi faceva sentire le sue canzoni. Ho dei video di quando già a 6 anni cantavo i pezzi di Renato. Li tengo per me ovviamente... In prima mia madre mi chiese: 'Cosa vuoi fare oltre alla'. E io: 'Non lo so'. Allora mi propose la musica e mi portò in una”. Fino ai 19 anni l'artista ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia: “Sono sempre stato più fuori che dentro casa. Sono cresciuto al parcheggio. Quello della miaelementare e media a San Basilio. Dopo le lezioni passavo il mio tempo lì con glidella. Che poi sono quelli che mi sono rimasti oggi. Sono: pochi ...

