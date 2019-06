Ressa stadio Madagascar,almeno 15 morti

15 persone sono morte schiacciate e altre 80 sono rimaste ferite in unodeldurante le celebrazioni per il 59esimo anniversario dell'indipendenza del Paese. La tragedia è avvenuta poco prima della performance del cantante Rossy, quando si è diffusa la voce che sarebbero stati aperti i cancelli per far entrare chi era ancora fuori.Ma i cancelli sono rimasti chiusi e le persone sono rimaste schiacciate nella calca.Molti feriti versano in condizioni critiche e il bilancio deiè destinato a salire(Di giovedì 27 giugno 2019)