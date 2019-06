Olimpiadi 2026 | il sindaco di Belluno | “Riconoscimento per le Dolomiti | occasione per il

Olimpiadi Invernali 2026 – Torino disponibile ad ‘aiutare’ Milano-Cortina : ecco il piano della sindaca Appendino : Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a colloquio con la sindaca di Torino Chiara Appendino: si studia la posizione del capoluogo piemontese in merito alle Olimpiadi Invernali 2026 Presso il palazzo della Regione Piemonte, situato in piazza San Carlo a Torino, il presidente Alberto Cirio ha incontrato la sindaca della città, Chiara Appendino. Il tema dell’incontro è stata l’assegnazione delle Olimpiadi 2026 a ...

Olimpiadi 2026 - tutto merito di Attilio Fontana e Luca Zaia : "Le garanzie le hanno firmate Lombardia e Veneto" : Sì, va bene, Giovanni Malagò nel tessere la tela delle alleanze è stato bravo, anzi, bravissimo. Sì, va bene, Beppe Sala con il suo aplomb da uomo Expo è stato bravo, anzi, bravissimo. Epperò nella baraonda dei festeggiamenti post assegnazione olimpica, ci è parso passare in secondo piano il ruolo d

Olimpiadi 2026 - a Milano il pericolo è aumentare le diseguaglianze : “Sviluppo abbia un impatto sociale positivo” : Attenzione alle periferie e agli esclusi. Il giorno dopo l’euforia per la vittoria di Milano e Cortina – che regalerà all’Italia le seconde Olimpiadi invernali nell’arco di un ventennio – c’è chi inizia a guardare all’altro lato della medaglia. Che non è solo il pericolo corruzione (per quanto l’impianto sportivo da costruire ex novo sarà soltanto uno) ma anche il timore che l’indotto portato dai Giochi si trasformi in un catalizzatore di ...

Olimpiadi 2026 MILANO-CORTINA/ Ecco quanto ci guadagna l'Italia : Sui territori ricadute economiche positive, in termini di Pil e occupazione. E le infrastrutture saranno realizzate in un'ottica di sostenibilità

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Giugno : I predatori dei miliardi perduti. Olimpiadi 2026 : chi paga e chi ci guadagna : Olimpiadi 2026 Malagò & C.: l’eterna banda del buco nei conti pubblici Sprechi – L’Italia a Losanna rappresentata dai colpevoli dei disastri di Italia 90, dei Giochi invernali del 2006 e dei Mondiali di nuoto 2009: oltre 7 miliardi di euro buttati di Carlo Tecce Le Linguiadi di Marco Travaglio Ma le avete viste le facce dei cosiddetti vincitori delle Olimpiadi nella foto di gruppo? E le fauci già spalancate dei Malagò, ...

Olimpiadi 2026 - ecco quanto guadagnerà l'Italia alla faccia di Marco Travaglio che spera nelle manette : Di seguito, un pezzo in cui vengono stimati gli introiti di cui potrà godere l'Italia in seguito all'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina. Cifre che faranno venire un travaso di bile a Marco Travaglio, il quale sul Fatto Quotidiano ha subito puntato tutto su corruzione e in

Olimpiadi 2026 - M5S attacca Salvini : 'Era contrario' e Sala pretende correttezza : I XXV Giochi olimpici invernali 2026 saranno ospitati dall'Italia. Milano e Cortina d'Ampezzo sono riuscite a sconfiggere le rivali Stoccolma e Aare ed hanno ottenuto l'agognata assegnazione delle Olimpiadi. Una vittoria non solo per Lombardia e Veneto, ma per tutto il Paese. E mentre il sindaco Giuseppe Sala, accolto in consiglio comunale con una standing ovation, ha detto di volersi mettere subito al lavoro, tra M5S e Matteo Salvini, è ancora ...

Olimpiadi invernali 2026 - il CIO mette in guardia Milano-Cortina : subito una precisa richiesta a Malagò : Il Comitato Olimpico Internazionale ha subito chiesto al presidente Malagò di presentare la governance di Milano-Cortina entro fine estate Complimenti e congratulazioni, ma anche una prima richiesta a cui Malagò dovrà ottemperare il prima possibile. Il Comitato Olimpico Internazionale infatti ha chiesto al presidente del Coni di presentare, secondo quanto riferisce l’Ansa, la governance di Milano-Cortina entro fine estate. Prima ...

Olimpiadi 2026 - Milano il giorno dopo l'assegnazione : Olimpiadi 2026, Milano il giorno dopo l'assegnazione Atm cambia le insegne ai suoi mezzi, appaiono manifesti con la scritta "vittoria" nelle piazze principali del centro. Le immagini del capoluogo lombardo che celebra l'assegnazione dei Giochi Olimpici. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Olimpiadi 2026 - figuraccia M5s : "Nostra vittoria". Prima esultano - poi cancellano : Il Movimento 5 Stelle si vanta di una vittoria non sua: l'assegnazione delle Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina. E così, si legge nella pagina Facebook del M5s Lombardia: "Abbiamo le Olimpiadi. Milano-Cortina 2026 è una grandissima vittoria, la nostra montagna torna a essere protagonista! Una vittoria

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Luca Cordero di Montezemolo “Vittoria di tutta l’Italia - ma che peccato per Roma” : Il giorno dopo l’assegnazione dei Giochi 2026 a Milano-Cortina ha parlato Luca Cordero di Montezemolo, presente a Losanna insieme a tutta la delegazione azzurra. Queste le sue parole raccolte dall’ANSA: “E’ una notizia bellissima per l’Italia di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi. E’ la dimostrazione che quando si lavora bene, uniti, si vince sempre“. Montezemolo era stato a capo del comitato promotore ...

Olimpiadi Invernali 2026 - i punti cardine che faranno di Milano-Cortina un successo : ecosostenibilità - ‘costo zero’ e legalità : L’Italia inizia il suo viaggio verso le Olimpiadi Invernali 2026: Milano-Cortina sarà un successo virtuoso fatto di ecosostenibilità, guadagni economici superiori alle spese e soprattutto legalità Nel pomeriggio di ieri, da Losanna è arrivata la tanto attesa notizia: Milano-Cortina ospiterà le Olimpiadi Invernali 2026! Un trionfo straordinario quello del progetto italiano, capace di battere la candidatura svedese composta da Stoccolma e ...

Olimpiadi 2026 - Matteo Renzi : “Siamo tutti contenti - ma impressiona entusiasmo di M5s e Salvini” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, esulta per l'assegnazione delle Olimpiadi del 2026 a Milano e Cortina, ma non risparmia critiche al Movimento 5 Stelle e al leader della Lega, Matteo Salvini: "Tuttavia, lasciando da parte il cambio di posizione di Salvini e dei 5 Stelle, oggi è il momento di essere felici", conclude Renzi.Continua a leggere

Olimpiadi 2026 - M5s ricorda a Salvini : “Eri contro i Giochi a Roma”. I Cinquestelle lombardi rimuovono post su “vittoria” : Il Movimento 5 stelle non accetta la retorica secondo cui “noi siamo i perdenti perché non abbiamo mai voluto le Olimpiadi a Roma per il 2024 e alla Lega sono dei vincenti perché hanno ottenuto quelle invernali del 2026 a Milano e Cortina”. E in un post sul Blog delle Stelle ricorda come a suo tempo anche Matteo Salvini, esultante per l’assegnazione dei Giochi all’Italia, era fortemente contrario alla candidatura della ...