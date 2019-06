Lecce | detenuto aggredito in carcere finisce in rianimazione | è grave

Blastingnews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Uno spiacevole fatto di cronaca si è verificato nella giornata del 25 giugno scorso, di pomeriggio, neldi "Borgo San Nicola" a, dove unper omicidio di 35 anni è stato brutalmente picchiato da un altro carcerato, un ergastolano a quanto pare di origini calabresi. La vittima, originaria della vicina Brindisi, è stata colpita con forza mentre si trovava in infermeria. L'ergastolano avrebbe agito mentre il brindisino, che attualmente sta scontando una condanna per omicidio, si trovava di spalle. A riferire in queste ore la notizia di quanto accaduto nelse è il sindaco di Polizia Penitenziaria, l'Osaap. Il sindacato: 'Condizioni insostenibili nelle carceri pugliesi' Il sindaco Osaap è intervenuto immediatamente sulla vicenda, dichiarando che ormai da diverso tempo le condizioni delle carceri italiane sono preoccupanti, in particolare proprio nei ...

