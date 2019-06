Diaco | sospesi 12 mesi i giardinieri furbetti del cartellino

romadailynews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Roma – “Idelhanno avuto quel che si meritavano: oggi all’alba nove dipendenti dell’Ufficio Giardini del VII municipio della Capitale sono stati interdetti dal servizio per 12su disposizione del gip Claudio Carini che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Mario Palazzi. I reati contestati sono peculato, truffa e falsa attestazione in servizio. Va segnalato che l’inchiesta ha preso il via dopo la denuncia della presidente del VII Municipio, Monica Lozzi, sempre molto attenta a tutte le tematiche che interessano il proprio territorio”. Lo scrive su Facebook il presidente della commissione Ambiente del Campidoglio, Daniele(M5S). “Insomma, invece di occuparsi delle aree verdi di loro competenza itimbravano ile lasciavano l’ufficio- prosegue- usando in alcuni ...