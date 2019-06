Flavia Pennetta e Fabio Fognini aspettano il secondo figlio

Flavia Pennetta incinta per la seconda volta : "Se ho un nuovo obiettivo? Ora voglio una bambina" diceva a gran voce qualche tempo fa Fabio Fognini. Oggi il tennista potrebbe realizzare il suo sogno visto che sua moglie (dal 2016) Flavia Pennetta è incinta per la seconda volta. Dopo Federico, nato nel 2017, la coppia ha un altro motivo per essere felice dato l'arrivo di un secondogenito della quale per il momento non si sa il suo sesso.Ciò che è certo è che i due hanno scelto di volare a ...

Flavia Pennetta incinta ... Fabio Fognini papà bis : Saranno nuovamente genitori Flavia Pennetta e Fabio Fognini, due dei tennisti italiani più forti di tutti i tempi che sono uniti da un fortissimo amore dal 2013. Per loro un nuovo arrivo in famiglia dopo Federico, nato nel 2017. Nuova cicogna in arrivo per la coppia d'oro del tennis italiano. Flavia Pennetta e Fabio Fognini saranno presto nuovamente genitori. Come anticipato dal settimanale Chi in edicola, i due stanno trascorrendo ...

Flavia Pennetta è incinta : secondo figlio per Fabio Fognini : secondo figlio in arrivo per Flavia Pennetta e Fabio Fognini Si allarga la famiglia di Flavia Pennetta e Fabio Fognini. Come rivela il settimanale Chi, con tanto di foto inequivocabili, la tennista aspetta il secondo figlio dal marito e collega. La coppia ha già un bambino, Federico, nato nel 2017. Qualche giorno fa la Pennetta […] L'articolo Flavia Pennetta è incinta: secondo figlio per Fabio Fognini proviene da Gossip e Tv.

Flavia Pennetta e il segreto di Fognini : “Montecarlo? Fabio resta un cavallo pazzo - ma Federico lo ha aiutato a vincere” : Flavia Pennetta svela il ‘segreto’ del successo di Fabio Fognini a Montecarlo: secondo l’ex tennista azzurra, gran merito va alla maturazione dovuta alla nascita del piccolo Federico Dopo la vittoria di Montecarlo, Fabio Fognini è diventato il ‘tennista del momento’. Il talento di Arma di Taggia ha conquistato il suo primo Masters 1000 della carriera, un trofeo più che meritato per la qualità del suo gioco, ...