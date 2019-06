Ciclismo | Campionati Italiani 2019 | la startlist e l’elenco completo dei partecipanti

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Domenica 30 giugno andrà in scena la prova in linea deidi, che si svolgerà in Alta Val Taro, in provincia di Parma. I più forti corridori del Bel Paese si sfideranno su un percorso impegnativo di 227 km che presenta oltre 4000 metri di dislivello. Un tracciato quindi molto selettivo, caratterizzato dalla salita di Strela presente nel circuito conclusivo. Al via sono attesi 152 corridori, con praticamente tutti i big delitaliano. Infatti in gara vedremo il campione in carica Elia Viviani, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, il campione europeo Matteo Trentin, Alberto Bettiol e Davide Ballerini, reduce dall’oro agli European Games. Presenti poi anche Diego Ulissi, Sonny Colbrelli, Davide Formolo, Giulio Ciccone, Gianni Moscon, Giacomo Nizzolo, Alesssandro De Marchi e Fausto Masnada, solo per citarne alcuni. Grande presenza poi delle squadre Professional con ...

