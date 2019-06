Aggiornamento decoder TS9020HD tivùsat v 0 2 17

digital-news

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Nel prossimo periodo la piattaforma tivùsat introdurrà nuove impostazioni di trasmissione utilizzando il sistema di accesso condizionato Nagra Merlin (oneCAS). Alcuni, non aggiornati all’utilizzo di questa tecnologia di accesso condizionato, non saranno quindi in grado di visualizzare alcuni canali che risulteranno a schermo nero.tivùsat (v 0.2.17) Ci sono tre modalità dimanuale:OTA (Over the Air)Accedi al menu...

TELESystem_IT : Aggiorna il tuo decoder TS9015, TS9016 e TS9020 tivùsat per continuare a vedere correttamente i tuoi canali preferi… -