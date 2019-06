Sconto pedaggio moto in autostrada | importo e durata | Unc “anche ai pendolari”

termometropolitico

(Di martedì 25 giugno 2019)in, la richiesta Unc Buone notizie per iciclisti. In tempi di caro vita poter risparmiare qualcosa è sempre auspicabile da parte dei consumatori. A comunicare la proroga con unoaiciclisti con Telepass è il ministro dei Trasporti, in quota M5S, Danilo Toninelli., proroga condel 30% aiciclisti con Telepass Le parole del ministro:quest’anno non abbiamo dimenticato le due ruote: ho infatti dato il via libera a un’ulteriore proroga, fino a fine anno, dell’accordo tra il Mit e Aiscat che prevede lodel 30% ai casellili in favore deiciclisti dotati di Telepass”. E poi Toninelli aggiunge: “Lo scorso anno, appena arrivato al Ministero, la proroga degli sconti per le due ruote infu uno dei miei primi atti. Quest’anno ...

