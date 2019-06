Rai | condanna senza precedenti | Questa birra fa schifo | stangata per la

Udine - opeRaio condannato a 3 anni e 8 mesi per avere maltrattato la moglie : Il Tribunale di Udine ha condannato a 3 anni e 8 mesi con rito abbreviato un cittadino marocchino di 59 anni, per maltrattamenti alla moglie. L'uomo, un operaio regolarmente residente in Italia, più precisamente nel Friuli collinare è stato processato per avere segregato e torturato la coniuge per più di 20 anni. La condanna è stata emessa dopo una lunga serie di indagini partite nel 2018, a seguito di una denuncia effettuata dalla moglie del ...

Raid punitivo a Partinico a migranti minorenni - condannati 4 dei 7 aggressori : Sono stati condannati quattro dei sette aggressori che a lo scorso Ferragosto picchiarono un gruppo di minori stranieri a Partinico, in provincia di Palermo. Lo riporta La Repubblica. Il gup di Palermo ha condannato Emanuerle Spitalieri a 4 anni e tre mesi, Roberto e Salvatore Vitale a 4 anni e Valentina Mattina a due anni e 6 mesi. Le indagini dei carabinieri sono state coordinate dal pm Giorgia Spiri. Gli altri tre imputati hanno scelto il ...

Realiti - la Rai condanna le parole contro Falcone e Borsellino e apre un'inchiesta. Minacce a Borrelli dopo la puntata : La prima puntata di Realiti, il programma condotto da Enrico Lucci e andato in onda su Rai 2, mercoledì scorso, ha provocato un vespaio di polemiche, con qualche inspiegabile giorno di ritardo.A quasi una settimana dagli avvenimenti, infatti, la Rai, tramite un comunicato ufficiale, ha condannato le parole utilizzate da un giovane cantante neomelodico di 19 anni, presente in studio, e rivolte a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ("Queste ...

Insulti a Falcone e Borsellino a ?Realiti? - istruttoria Rai. Lucci : «Ho sempre condannato la mafia» : «Queste persone che hanno fatto queste scelte di vita le sanno le conseguenze. Come ci piace il dolce ci deve piacere anche l'amaro». È la frase riferita a Falcone e...

"Arrigo Sacchi è fuso - mi fa pena". Raiola condannato per diffamazione - tutta "colpa" di Balotelli : diffamazione aggravata, Arrigo Sacchi vince la causa contro Mino Raiola: il 51enne procuratore sportivo è stato condannato attraverso un decreto penale del Gip del Tribunale di Ravenna. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, l'atto, notificato alcune settimane fa alla residenza nel Principato

Parole dure contro Sacchi : condannato Mino Raiola : Non c’è pace per il noto procuratore sportivo Mino Raiola. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, infatti, il famoso agente è stato condannato attraverso un decreto penale del Gip del Tribunale di Ravenna, per diffamazione aggravata nei confronti di Arrigo Sacchi. L’atto prevede tre mesi di reclusione convertiti in una multa da 6.750 euro con sospensione e non menzione nel certificato penale. La vicenda, secondo la ...

Frasi contro Sacchi - Raiola condannato per diffamazione : Nuovi guai per Mino Raiola. Il procuratore sportivo è stato condannato attraverso un decreto penale del Gip del Tribunale di Ravenna per diffamazione aggravata nei confronti dell’ex ct della Nazionale e del Milan Arrigo Sacchi. Secondo quanto riporta il “Resto del Carlino”, l’atto, notificato alcune settimane fa alla residenza nel Principato di Monaco di Raiola, […] L'articolo Frasi contro Sacchi, Raiola condannato per ...

Raiola condannato per aver detto : “Sacchi è fuso - fa pena” : Raiola condannato per diffamazione, lo riporta Repubblica.it. Il procuratore di numerosi calciatori, tra cui anche Lorenzo Insigne, dovrà pagare 6.750 euro per le parole rivolte nei confronti di Arrigo Sacchi che aveva criticato la prestazione di Balotelli dopo Italia-Polonia del 7 settembre scorso a Bologna. La replica di Raiola era stata “(…) Con le sue parole, Sacchi ha dimostrato di non avere né intelligenza, né classe (…) ...

Definì “mafiosa” una famiglia incensurata di Monreale - condannati Giletti e la Rai : Era stato accusato, assieme alla sua famiglia di appartenere a un’importante famiglia mafiosa di Monreale, quella dei Campanella. Un atto di accusa pesante quello del conduttore televisivo Massimo Giletti quando, durante la trasmissione televisiva L’Arena di Rai1, aveva parlato dell’operaio forestale di Pioppo, Giuseppe Campanella, licenziato in quanto condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Tuttavia la frase di Giletti tirava ...

