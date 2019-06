Arrestato per ' ndrangheta il presidente del Consiglio comunale di Piacenza

Percossa fino ad ucciderla - Arrestato padre-killer : Patricia Tagliaferri Iolanda, 8 mesi, era stata portata in ospedale piena di ecchimosi. Indagata pure la mamma L'avrebbe Percossa con violenza, più di una volta, fino a farla morire e non avrebbe neppure cercato di soccorrerla dopo averla vista inerme. Iolanda aveva soltanto otto mesi e abitava con i suoi genitori a S. Egidio del Monte Albino, un comune in provincia di Salerno. Ma secondo i magistrati sarebbe stato proprio il suo ...

Piacenza - Arrestato per 'ndrangheta il presidente del consiglio comunale : Giovanni Corato Blitz contro la 'ndrangheta in Emilia Romagna, arresti e perquisizioni. Coinvolto anche il politico Giuseppe Caruso Blitz contro la 'ndrangheta in tutta l'Emilia Romagna: da questa mattina la polizia sta effettuando arresti e perquisizioni in diverse zone della regione. In manette anche Giuseppe Caruso (FdI), attuale presidente del consiglio comunale di Piacenza, ritenuto appartenente alla cosca dei Grande Aracri di ...

Salerno - bambina di 8 mesi morta per lesioni : Arrestato il padre. Attesa autopsia : Sul corpo lividi, bruciature ed escoriazioni. Per la morte della bimba di otto mesi deceduta sabato notte a Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, è stato arrestato il padre, Giuseppe Passariello. L’accusa, per cui è indagata anche la moglie, è di omicidio. L’uomo è stato fermato dalla squadra mobile nella serata di lunedì per pericolo di fuga. La piccola Iolanda era arrivata all’ospedale di Nocera ...

Cremona - sconvolto dalla separazione : uccide a coltellate la figlia Gloria di 2 anni e tenta il suicidio. Arrestato per omicidio : Una bambina di due anni è stata trovata uccisa a coltellate in un'abitazione di Cremona. Quando i soccorritori sono arrivati nell'abitazione di via Massarotti, a poche decine di metri...

Una Vita - trame Spagna : Liberto Arrestato per violenza - Ramon smaschera Alfredo : Le vicende di Una Vita continuano ad appassionare sempre più italiani su Canale 5. Negli episodi in onda in Spagna dal 24 al 28 giugno, Liberto verrà arrestato dopo essere stato accusato di violenza carnale mentre Ramon organizzerà un modo per smascherare Alfredo. Una Vita: Ramon contro Alfredo Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti gli episodi in onda in Spagna da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, svelano che Rosina crederà che il bacio tra ...

Per la Procura di Milano Marco Carta deve essere Arrestato : impugnata la mancata convalida del fermo : La Procura di Milano ribalta la decisione del giudice impugnando la mancata convalida del fermo: Marco Carta deve essere arrestato. Questo è quanto emerge nelle ultime ore a seguito della firma del ricorso in Cassazione del pm Nicola Rossato, con il quale ci si oppone alla decisione del giudice Stefano Caramellino che aveva deciso di non convalidare l'arresto dell'artista cagliaritano. Marco Carta era stato fermato lo scorso 31 maggio ...

Pavia : accoltella rivale in amore - Arrestato per tentato omicidio : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - L'amore per la stessa ragazza. E' questa la molla che ha portato stamane, venerdì 21 giugno, un 27enne di Motta Visconti, in provincia di Pavia, ad andare verso la casa di un 23enne di Bereguardo e affrontarlo armato di due coltelli. La vittima, al termine della violent

Pensionato Arrestato per stalking ai danni di una vigilessa di Modica : Un Pensionato di Modica accusato di stalking nei confronti di un’ausiliaria del traffico. L'uomo arrestato in flagranza dopo un'indagine di mesi

Usa - siriano preparava attentato in chiesa/ Arrestato dall'Fbi : "Agiva per l'Isis" : Usa, Arrestato rifugiato siriano: preparava attentato in chiesa. Ministero Giustizia e Fbi rivelano che agiva per Isis, l'attacco era previsto a luglio.

Arrestato Platini : accuse per l’assegnazione dei Mondiali in Qatar del 2022 : Arrestato Platini- Come riportato dalle ultime notizie provenienti dalla Francia, Michel Platini è stato Arrestato per accuse legate all’assegnazione dei Mondiali in Qatar del 2022. L’ex presidente Uefa ed ex attaccante della Juventus, come riportato da “Mediapart”, è stato trasportato nell’Ufficio anticorruzione della polizia giudiziaria. Come si legge su “Sportmediaset”, al centro delle indagini ci ...

Roma - Arrestato imprenditore grazie all’infiltrato sotto copertura : ha cercato di corrompere un funzionario delle dogane : Per la prima volta dall’entrata in vigore della legge Spazzacorrotti, approvata dal Parlamento alla fine del 2018, una operazione sotto copertura contribuisce in maniera determinante a un arresto. A Roma, un tentativo di corruzione a un funzionario delle dogane undercover ha permesso alla Squadra Mobile di arrestare un imprenditore e il suo intermediario. Ciro Laurenza, 58 anni della provincia di Napoli, e Enzo Cesarini, 47 anni, speravano ...

Gb - Arrestato un uomo per morte Sala : 21.20 Un uomo di 64 anni del Nord Yorkshire è stato arrestato dalla polizia del Dorset nell'ambito delle indagini sulla morte, avvenuta nell'incidente aereo del 21 gennaio scorso sul Canale della Manica, del calciatore argentino del Cardiff, Emiliano Sala. Lo riporta la Bbc. Per la polizia, l' uomo, del quale non sono state rese note le generalità, accusato di "omicidio colposo da atto illecito", è stato "rilasciato ma resta sotto inchiesta".

Emiliano Sala – Arrestato un uomo per omicidio colposo - la polizia rivela : “prove di sospetta criminalità” : La polizia di Dorset ha Arrestato un uomo di 64 anni, accusato di omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta aperta per la morte di Emiliano Sala La polizia britannica ha Arrestato un uomo nell’ambito dell’inchiesta aperta per la morte di Emiliano Sala, scomparso in seguito ad un incidente aereo lo scorso gennaio. AFP/LaPresse Non sono state al momento rivelate le generalità dell’individuo fermato, accusato ...

