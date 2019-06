Protezione Civile | squadre volontari in azione | inagibile casa parrocchiale a

Meteo Protezione Civile domani : stabile e soleggiato - caldo in aumento al centro-nord : La giornata di domani sarà caratterizzata nuovamente da tempo stabile su tutta la penisola. caldo in aumento al centro-nord, temperature in calo invece al Sud, specie sul settore adriatico dove vi...

Bolzano. Protezione Civile : nuova app elaborata dallo studente Max Kelder : Max Kelder ha 19 anni, proviene da Campodazzo, in queste ore impegnato a sostenere l’esame di stato a conclusione del

Veneto : assessore Protezione Civile - 'pronti ad accogliere sfollati per eruzione Vesuvio' (2) : (AdnKronos) - La normativa di riferimento è la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per rischio vulcanico del Vesuvio” del 14/02/2014 che formalizza il Piano nazionale di emergenza per l’area vesuviana, e la nuova del

Veneto : assessore Protezione Civile - 'pronti ad accogliere sfollati per eruzione Vesuvio' : Venezia, 21 giu. (AdnKronos) - "Nel caso ci fosse un’eruzione del Vesuvio il Veneto sarebbe pronto ad accogliere gli sfollati esattamente come nel caso di qualsiasi altra calamità nazionale e in numero definito dalla normativa nazionale che, in questi casi, prevede un’equa distribuzione tra le Regio

La stagione estiva inizia con una pesantissima Allerta Meteo della Protezione Civile : allarme arancione al Nord - “vite umane a rischio” : Un’area depressionaria in arrivo dalla Francia determinerà, dal pomeriggio di oggi, una intensificazione dell’instabilità atmosferica sulle regioni settentrionali italiane, con interessamento non solo dei settori montuosi, ma anche delle aree pianeggianti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Allerta meteo Protezione Civile : Sabato 22 temporali e grandinate al centro-nord : Nella giornata di domani avremo un netto peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni del centro-nord per un impulso instabile che darà luogo a temporali. I fenomeni saranno localmente di...

Esplosione a Rocca di Papa - morto il sindaco : il cordoglio della Protezione Civile : Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sentito cordoglio per la morte di Emanuele Crestini, sindaco di Rocca di Papa, coinvolto lo scorso 10 giugno nell’Esplosione del Palazzo comunale. Nell’esprimere la propria vicinanza ai familiari, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l‘apprezzamento per l’operato dei sindaci, prime autorità di Protezione Civile, che operano ogni giorno con dedizione e spesso tra ...

Meteo Protezione Civile domani : attesi temporali al Nord : Nella giornata di domani assisteremo ad una maggiore instabilità sulle nostre regioni settentrionali, con temporali che potranno interessare i settori montuosi e localmente anche alcune zone di...

Meteo Protezione Civile domani : tanto sole e caldo - ma instabilita' sui rilievi : La giornata di domani vedrà ancora condizioni Meteo complessivamente stabili, ma con locali temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo Protezione Civile domani : instabilita' pomeridiana nelle zone interne : Nella giornata di domani, Martedì 18 Giugno, il tempo sarà complessivamente stabile sull'Italia, ma avremo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani nelle zone interne, soprattutto a ridosso...

Meteo Protezione Civile domani : aumenta l'instabilita' sull'Italia : Nella giornata di domani avremo condizioni Meteo più instabili con rovesci e temporali che si svilupperanno soprattutto nelle ore pomeridiane e a ridosso dei rilievi, sia alpini che...

Meteo Protezione Civile domani : tempo stabile - caldo piu' sopportabile : Nella giornata di domani avremo condizioni Meteo ampiamente stabili sull'Italia. Isolati rovesci solo sui settori montuosi del Nord-Est. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni...

Incendi boschivi : al via la campagna estiva della Protezione Civile : Si apre oggi la campagna estiva antIncendio boschivo, come stabilito dalle raccomandazioni del presidente del Consiglio dei ministri – rivolte a Regioni, Province autonome e ai Ministeri interessati – in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e consultabili sul sito www.ProtezioneCivile.gov.it. A comunicarlo, in una nota, la Protezione Civile. Seppure la campagna estiva 2018 abbia fatto registrare una forte riduzione del numero ...

Protezione Civile - Borrelli : l’Italia “ha un territorio fragile” : “L’Italia ha un territorio fragile, ma fronteggiamo le emergenze grazie i nostri volontari“, ha dichiarato oggi il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che si trova a San Giovanni Rotondo per il raduno nazionale della Protezione Civile. “Il tema della prevenzione in Italia è carente. Si fa diffondendo la cultura della Protezione Civile“. L'articolo Protezione Civile, Borrelli: l’Italia “ha un ...