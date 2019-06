Inizia ufficialmente l’era Fonseca | il tecnico lusitano è sbarcato a Roma

Roma - Paulo Fonseca è sbarcato a Fiumicino : Inizia ufficialmente la nuova avventura giallorossa : Paulo Fonseca , nuovo allenatore della Roma , è nella Capitale per cominciare la sua nuova avventura in giallorosso. Il tecnico lusitano è giunto poco dopo le 7 all’aeroporto di Fiumicino da Kiev con un volo di linea Alitalia. Le sue prime parole: “Sono molto contento e motivato“. Futuro De Rossi, la bomba clamorosa: giocherà un altro anno in Serie A! L'articolo Roma , Paulo Fonseca è sbarcato a Fiumicino : inizia ...

Temptation Island Inizia ufficialmente : annuncio di Filippo Bisciglia : Temptation Island inizia ufficialmente : l’ annuncio di Filippo Bisciglia , news Non che ci fossero dubbi sulla nuova edizione di Temptation Island , ma quando arriva l’ufficialità c’è sempre un che di rilassamento, portato dalla sicurezza che le cose si faranno per davvero. Poche ore fa, a proposito del fortunato reality delle tentazioni in onda su Canale 5, […] L'articolo Temptation Island inizia ufficialmente : annuncio di ...

Marco Mengoni : è Iniziato ufficialmente l'Atlantico tour in Italia : È ufficialmente iniziato sabato sera con un tutto esaurito a Torino il nuovo tour di Marco Mengoni che dopo le principali capitali europee ora si è spostato in Italia nei maggiori palazzetti. "l'Atlantico tour", come l'album omonimo che ha conquistato il doppio disco di platino per le migliaia di copie vendute, arriverà nelle più grandi città Italiane. "I'll show you I Great I am". Con questa frase il cantante ha aperto il suo concerto facendo ...