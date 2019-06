European Games 2019 Minsk Rossi e Pellielo sono in finale nel trap misto!

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 24 giugno. Rossi-Pellielo e Stanco-Grazini in finale nel trap misto. Nespoli e Pasqualucci avanti nell’arco. Out Mungai nel judo e Di Serio nella boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.36 BASKET 3×3 – Semifinali femminili Bielorussia-Estonia e Germania-Francia 14.31 ARCO – Pasqualucci VA! Anche lui supera due turni così come Nespoli! 14.29 ARCO – Ancora un pari nel quarto set tra Pasqualucci e Van Tongeren, si va al quinto sul 5-3 a favore dell’italiano 14.26 ARCO – Altro set pareggiato, 26-26, Pasqualucci rimane ancora in vantaggio ...

Tiro a segno - European Games 2019 : nella carabina 10m uomini - oro e carta olimpica per l’israeliano Richter : Sergey Richter si prende la scena nel Tiro a segno agli European Games 2019. Il tiratore israeliano riesce infatti – un po’ a sorpresa – a vincere la gara di carabina maschile ad aria compressa dalla distanza dei 10m ottenendo così anche il visto verso le Olimpiadi di Tokyo 2020; il primo fra l’altro per il contingente della sua nazione in questo quadriennio di shooting sports. L’atleta classe 1989, di origini ...

Tiro a volo - European Games 2019 : l’Italia si qualifica con Rossi-Pellielo e Stanco-Grazini alla finale del Mixed Team di Trap : Delude di rado il Tiro a segno italiano, che ai Giochi Europei di Minsk continua a fare incetta di buoni risultati. Nella finale di Mixed Team del Trap infatti vi saranno due coppie azzurre ai nastri di partenza: sia Jessica Rossi-Giovanni Pellielo sia Silvana Stanco-Valerio Grazini hanno infatti ottenuto il pass per la gara alle medaglie, che inizierà alle ore 14.45 italiane. Rompendo 138/150 piattelli a disposizione Rossi e Pellielo si sono ...

Tiro a segno - European Games 2019 : nella carabina 10 metri maschile fuori Lorenzo Bacci e Riccardo Armiraglio : Niente da fare per gli azzurri del Tiro a segno agli European Games in corso a Minsk: nella carabina 10 metri maschile hanno mancato l’accesso alla finale Lorenzo Bacci e Riccardo Armiraglio, rispettivamente 12° e 35° nelle eliminatorie, con l’atto conclusivo riservato ai migliori otto. Le eliminatorie sono state vinte dal campione del mondo in carica della specialità, il russo Sergey Kamenskiy, che ha ottenuto il record della ...

Tiro a segno - European Games 2019 : la rumena Coman si mette al collo l’oro nella carabina 10m. Carta olimpica per la Repubblica Ceca : Può alzare le braccia al cielo ed esultare con la sua carabina. La rumena Laura-Georgeta Coman vince la medaglia d’oro agli European Games 2019, nella gara femminile di carabina ad aria compressa dalla distanza dei 10m. La shooter di Bucarest si mette tutta la concorrenza alle spalle totalizzando 251,3 punti – nuovo record della manifestazione – con una performance straordinaria relegando al secondo posto l’elvetica Nina ...

Tiro a segno - European Games 2019 : la Russia di Lomova e Chernousov si aggiudica il Mixed Team di pistola libera : Ancora e sempre Russia. Il poligono di Minsk ormai è stato monopolizzato dai tiratori del movimento più importante a livello europeo. Margarita Lomova e Artem Chernousov si sono infatti aggiudicati l’oro nella gara di Mixed Team di pistola libera dalla distanza dei 50m battendo in finale i rivali lettoni Agate Rasmane e Lauris Strautmanis, con il punteggio di 94,0 a 81,3. Un dominio totale che ha consegnato a Chernousov peraltro il terzo ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Petra Zublasing non riesce a qualificarsi per la finale di carabina 10m. E’ soltanto undicesima : Dal poligono di Minsk non arrivano buone notizie per il Tiro a segno italiano. Petra Zublasing infatti, trovando soltanto l’undicesimo punteggio di qualificazione, non è riuscita ad accedere alla finale femminile di carabina ad aria compressa da 10m. Totalizzando complessivamente 625,1 punti, l’altoatesina è rimasta fuori dal giro delle migliori otto per cinque decimi di punto: l’ultimo score utile è stato fatto registrare ...

10.38 TIRO A SEGNO – Ancora un oro per la Russia nella Mixed Team pistola da 50 metri con Lomova/Chernousov, argento per l'Estonia con Rasmane/Strautmanis, bronzo per Salukvadzed/Machavariani 10.33 TIRO A VOLO – Stanco e Grazini chiudono con 46/50 la prima parte di gara e sono terzi al momento. Ripartono Rossi/Pellielo, primi dopo la prima serie 10.32 JUDO – nella ...

10.06 TENNISTAVOLO – Eliminazione immediata anche per la coppia del doppio misto Stoyanov/Piccolin nella sfida dei quarti di finale contro i tedeschi Franziska/Solja che dominano con un netto 3-0 (11-2, 11-4, 11-6) 10.01 JUDO – Eliminazione anche per D'Arco, che aveva prima subito un waza ari e poi arriva l'ippon di Dragic che supera il turno 9.59 JUDO – Bastano ...