Calciatori stupefacenti finiti nel tunnel della cocaina

Scivolare nel vizio è un attimo. Non si sniffa per migliorare la propria prestazione sportiva, ma per curiosità, per combattere la noia, per sentirsi trasgressivi. Le rivelazioni dell'ex campione brasiliano Mario Jardel riportano in superficie una questione che nel calcio spesso viene silenziata. «Sono entrato per curiosità nel mondodroga quando giocavo in Europa, la consumavo regolarmente quando ero in vacanza perché durante la stagione sarei stato fermato dall'antidoping. Ora mi sono liberato di tutto questo e lavoro perché i giovani non commettano i miei stessi errori». Negli anni '90 Jardel, oggi 45enne, è stato tra gli attaccanti più prolificisua generazione. Ha giocato con ...