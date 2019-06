Irritazioni a occhi e difficoltà a respirare | medici finiscono al pronto soccorso

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Giorgia Baroncini A causare i malori al personale del Campus Bio-Medico è stato l’impianto di areazione.e infermieri sono così stati trasportati alpiù vicino Al Campus Bio-Medico a sud di Roma sono in corso i lavori per realizzare il nuovoche dovrebbe aprire nel 2020. Lavori che però hanno mandato alalmeno 20 trae infermieri del blocco operatorio della struttura privata. Nei giorni scorsi infatti il personale medico hanno avvertitoaglie all'apparato respiratorio. Come riporta il Messaggero, dai primi accertamenti sembra che a causare i malori sia stato l'impianto di areazione. Le resine usate dagli operai al lavoro per realizzare il nuovosarebbero entrate in circolazione nell'impianto dell'aria condizionata, diffondendosi anche nelle sale operatorie.e infermieri ...