Uno scoiattolo rimane incastrato in un tombino | i soccorritori riescono a liberarlo

(Di venerdì 21 giugno 2019) È finita bene una brutta avventura per unoa Dortmund, in Germania. Un piccolo esemplare è rimasto bloccato in un. Quando isono arrivati, hanno visto la testa delloche spuntava da un buco nel coperchio.I tentativi iniziali di liberare l’animale non hanno avuto successo, quindi l’intera copertura delè stata rimossa e portata in una clinica veterinaria nelle vicinanze, mentre la polizia è stata chiamata a sorvegliare la fogna aperta.I veterinari hanno utilizzato l’anestetico per calmare loe quindi liberare l’animale dal. Loche ha riportato solo ferite superficiali sul collo e stato poi rimesso in libertà.

