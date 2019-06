Maturità | molti vip non sono mai arrivati al diploma | Fedez | ' Studiate | non fate come me'

Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Laè iniziata, gli esami scrittiterminati e tra pochi giorni inizieranno anche gli orali. Ma quanti e quali personaggi famosi del mondo dello spettacolo hanno fatto successo privi deldi? La lista è lunga: c’è chi ha smesso perché non aveva voglia di proseguire gli studi, chi ha dovuto rinunciarci per colpa dei bulliKate Winslet.artisti hanno lasciato gli studi prima delJim Carrey invece lasciò la scuola, nonostante fosse molto bravo negli studi, per problemi di soldi quando suo padre perse il lavoro. Johnny Depp era uno studente chiuso e scontroso che a 15 anni decide di lasciare gli studi per iniziare a recitare e diventare una rockstar.gli attori che hanno rinunciato alper inseguire i loro sogniNicole Kidman, Jude Law, Catherina Zeta-Jones, Quentin Tarantino, Al Pacino, Demi More, Tom Hanks e Orlando ...

nextojung : RT @0BDURA: vedo molti che hanno gia fatto la maturità dire 'avrei voluto fare io la maturità quest'anno, quanto siete fortunati per avere… - VaGiulia : RT @WalterRossi2: Domani cominciano gli esami di maturità per cinquecentomila ragazzi. Vorrei essere accanto a ognuno di voi. Amate la paro… - Pius_XII : RT @WalterRossi2: Domani cominciano gli esami di maturità per cinquecentomila ragazzi. Vorrei essere accanto a ognuno di voi. Amate la paro… -