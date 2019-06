Maltempo | Comune Milano avvia monitoraggio fiumi Seveso e Lambro

Maltempo : Comune Milano attiva monitoraggio fiumi Seveso e Lambro : Milano, 14 giu. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha disposto l'attivazione del Coc, il centro operativo comunale in via Drago, dopo l'avviso di criticità ordinaria per rischio temporali forti emesso dal Centro meteo regionale a decorrere dalle 16 di oggi. L'attivazione consiste nel monitoraggio dei

Maltempo Merano : alberi crollati e feriti - solidarietà dal Comune : A causa di forti raffiche di vento, a Merano ieri pomeriggio numerosi alberi d’alto fusto sono stati sradicati e molti tetti scoperchiati. Uno dei tre pini che sorgono accanto ad un bar è stato spezzato in due dal vento e la chioma è caduta sui tavolini all’aperto, ferendo una turista tedesca di 24 anni e suo figlio di 3 anni. La giunta comunale, “che ha appreso dell’incidente con profonda costernazione, esprime la sua ...

Maltempo - il Comune di Carpi : “Limitate al massimo gli spostamenti in auto” : “Si invitano gli automobilisti a limitare al massimo gli spostamenti e ad utilizzare ponte Bacchello a Sozzigalli o ancora ad utilizzare l’A22 per dirigersi verso Modena”. Lo consiglia il Comune di Carpi alla luce dell’allerta sulle piene dei fiumi, visto il Maltempo, mentre volontari e tecnici presidiano gli argini. Anche domani resteranno chiusi numerosi ponti: non riapriranno a breve ponte Alto vecchio e ponte di ...

Maltempo Ravenna - il Comune : sui social fake news sulle scuole chiuse domani : L’amministrazione comunale di Ravenna rende noto “che sta girando sui social network e nelle chat di whatsapp un’immagine finta della pagina Facebook del sindaco Michele de Pascale che riporta una dichiarazione falsa relativamente alla chiusura delle scuole domani, giovedì 16 maggio. Si tratta di un’immagine falsificata e ribadiamo che le scuole domani, giovedì 16 maggio, saranno aperte regolarmente. L’amministrazione diffida ...

Maltempo : il Comune di Prato autorizza ad accendere i termosifoni : Possibilita’ di tenere accesi i termosifoni, per un massimo di 12 ore giornaliere, da oggi fino al 20 maggio. E’ quanto dispone un’ordinanza del sindaco di Prato Matteo Biffoni emanata oggi in considerazione delle basse temperature e delle concentrazioni di polveri sottili nell’aria. La decisione, spiega una nota, sollecitata da un alto numero di richieste pervenute agli uffici comunali da persone anziane e malate ...

Maltempo : Belluno - 17 persone evacuate dal Comune di Alpago per la frana : Belluno, 13 mag. (AdnKronos) - I vigili del fuoco stanno operando da questa mattina a Schiucaz una frazione del Comune dell’Alpago(Bl) per il recupero di beni dalle abitazioni per una frana che incombe sulle abitazioni. Diciassette persone sono state fatte evacuare, attivato il Coc (centro operativo

Maltempo : Comune attiva monitoraggio fiumi Seveso e Lambro : Milano, 2 mag. (AdnKronos) - Piogge in arrivo su Milano. Un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico è stato emesso a decorrere dalle ore 9 di domani, venerdì 3 maggio. "Il Comune dispone pertanto l'attivazione del Coc, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di