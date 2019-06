Fra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini è Tutto Finito!

Mi vedete dimagrita per ovvi motivi! Giulia Salemi sta ancora male per Francesco Monte : La modella italopersiana si è buttata anima e corpo nel lavoro dopo la rottura con Francesco Monte. I fan però hanno notato una sua repentina perdita di peso, fatto che ha spinto la Salemi a spiegare la situazione sui social. Dalla fine della storia d’amore con Francesco Monte, Giulia Salemi si è buttata a capofitto nel lavoro, sempre più impegnata con brand e campagne pubblicitarie. Come lei stessa ha spiegato attraverso i social ...

Francesco Monte pentito per la rottura con Giulia? “Occhi tristi” : Francesco Monte ripensa a Giulia Salemi? Caos su Instagram Francesco Monte vorrebbe ritornare indietro? Si è forse pentito per la rottura con Giulia Salemi? Per chi ancora non lo sapesse, è stato lui ad aver deciso di chiudere. Ma comunque i due sono rimasti in ottimi rapporti. I fan, però, sono convinti che il sentimento […] L'articolo Francesco Monte pentito per la rottura con Giulia? “Occhi tristi” proviene da Gossip e Tv.

Francesco Monte e Giulia Salemi si ignorano : cosa è successo tra loro : Giulia Salemi e Francesco Monte: il primo incontro dopo la rottura L’estate 2019 è iniziata con la notizia della fine della storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi. La coppia dopo l’incontro al Grande Fratello Vip e pochi mesi di fidanzamento si è lasciata. Il lavoro però ha finito per riavvicinare i Fralemi che si sono trovati a partecipare allo stesso evento: una serata organizzata da Guess sul Lago di Como. La vicinanza ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - primo incontro dopo la rottura : E' di pochi giorni fa la notizia della rottura tra Francesco Monte, tronista di Uomini e Donne, e Giulia Salemi, modella italo-palestinese. I motivi della separazione non sono ancora ben noti, ma deve essere successo qualcosa di grave se i due adesso tendono a ignorarsi.I due ormai ex fidanzati si sono incontrati a una sfilata sul lago di Como organizzata da Guess alla quale hanno preso parte anche Andrea Damante, Marco Fantini e Stefano ...

Giulia Salemi e Francesco Monte si ignorano a un evento sul Lago di Como : Dopo la rottura di alcune settimane fa, Francesco Monte e Giulia Salemi si sono ritrovati allo stesso evento mondano sul Lago di Como evitandosi per tutta la serata nonostante i numerosi amici in comune. Prima o poi dove succedere che Francesco Monte e Giulia Salemi si rincontrassero, visti i numerosi impegni lavorativi in comune. Complice l'evento mondano organizzato da Guess nella splendida cornice del Lago di Como, la coppia ...

Francesco Monte : dopo i gossip sulla Leotta - Giulia Salemi cancella le loro foto da IG : Da quando è stata ufficializzata la fine della storia d'amore con la Salemi, sono stati attribuiti tanti flirt a Francesco Monte: l'ultimo in ordine di tempo, è quello che lo vorrebbe molto vicino alla neo single Diletta Leotta. Il blog "Vicolo delle News", a proposito di questo, fa notare che recentemente Giulia ha cancellato dal suo profilo Instagram quasi tutte le foto che la ritraevano accanto all'ex fidanzato e forse ha anche smesso di ...

Gf Vip - Giulia Salemi e Francesco Monte - lei ancora sofferente mentre per lui si vocifera un flirt con Diletta Leotta : L'influener italo-persiana malinconica mentre per l'ex tronista si vocifera un flirt con Diletta Leotta.

Francesco e Giulia news - lei non dimentica : “Quanto rumore fa un sorriso” : Francesco Monte e Giulia Salemi ultime notizie, lei scrive un messaggio che fa molto riflettere Non sarà facile, per Giulia Salemi, dimenticare Francesco Monte. Anche perché non è stata lei a lasciarlo. Ha vissuto una favola e poi, d’improvviso, ha scoperto che non amavano allo stesso modo. Francesco ha più volte detto che vorrà sempre […] L'articolo Francesco e Giulia news, lei non dimentica: “Quanto rumore fa un ...

Giulia Salemi - il messaggio di mamma Fariba dopo l'addio di Francesco Monte : «Non portare sulle spalle il peso dei cadaveri» : Fariba Tehrani ha dedicato un lungo messaggio alla figlia Giulia Salemi su Instagram dopo la fine delal relazione con Francesco Monte. In realtà la mamma di Giulia non è entrata nel...

Gf Vip - Giulia Salemi non vuole parlare di Monte e i fan insorgono : "Francesco torna da lei!" : Intervistata in occasione di Pitti a Firenze, Giulia Salemi e ancora molto provata dalla rottura con Francesco Monte. Intanto i fan invitano l'ex tronista a ripensarci.

Francesco Monte - i fan furibondi per la fine della sua storia con Giulia Salemi lo minacciano di morte : Francesco Monte e Giulia Salemi si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip dove era scattato il colpo di fulmine. Una relazione che è proseguita per pochi mesi e che la scorsa settimana è giunta al capolinea, con l’annuncio di lei sul profilo Instagram a cui era seguito a stretto giro il commento dell’ex tronista: “Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine“. Gli amori nati in tv, in particolar modo nei ...

Giulia Salemi non vuole parlare di Francesco Monte : Giulia Salemi ha deciso di non voler parlare ancora della rottura con Francesco Monte essendo molto provata e scossa dalla situazione. È ufficialmente finita tra Francesco Monte e Giulia Salemi. La coppia, nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha ufficializzato la rottura proprio recentemente. A decidere di chiudere pare sia stato lui che, stando a quanto emerso in seguito, avrebbe ammesso di avere dei dubbi sul ...