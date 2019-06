Batteria a rischio | Apple richiama i Macbook Pro 2015-2017

wired

(Di venerdì 21 giugno 2019) (Foto:un limitato numero diPro da 15 pollici per un problema allache potrebbe andare a rappresentare unper la sicurezza. Nello specifico, si tratta di modelli venduti tra il settembree il febbraioche – come per tutti i richiami precedenti – possono essere facilmente identificati andando a individuare il numero di serie del prodotto. Il nuovo richiamo volontario di sostituzione riguarda dunque anche computer portatili che sono stati venduti in Italia. Come fare per scoprire se il proprio notebook sia interessato o meno da questa eventualità?ha allestito un’apposita pagina sul sito ufficiale con tutte le informazioni sul richiamo delle unitàPro da 15 pollici interessate. Oltre alle informazioni generali, ci sono anche le indicazioni per organizzare la consegna e ottenere la sostituzione ...

