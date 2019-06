Bari | diffonde sui social foto intime della ex e dà fuoco alla sua auto | arrestato 40enne

Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) L'ennesimo episodio di violenza di genere arriva questa volta da, dove i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 40 anni, accusato di perseguitare insistentemente la sua ex compagna, dopo aver terminato con quest'ultima una relazione. Secondo quanto riportato dstampa locale, in particolare dtestata giornalisticaToday, l'uomo era stato giàin precedenza per i medesimi reati, e aveva scontato quattro mesi di reclusione. La vittima però poi avrebbe ritirato la querela nei suoi confronti, ma questo non sarebbe servito a migliorare la situazione, anzi il soggetto avrebbe continuato con i suoi atteggiamenti violenti nei confrontisignora, che è arrivata anche a temere sia per la sua incolumità che per quella dei suoi figli in tenera età. Al termine degli accertamenti di rito i militari hanno nuovamente fermato l'uomo....