All Together Now | Al Bano regala un cavallo a Veronica Liberati | il gesto toccante

Ecco chi è il vincitore di All Together Now : Gregorio Rega! Ecco cosa è accaduto in finale! : Il vincitore di All Together Now è Gregorio Rega. Il cantante, durante la sesta e ultima puntata andata in onda giovedì 20 giugno, si è aggiudicato la prima edizione del game show musicale di... L'articolo Ecco chi è il vincitore di All Together Now: Gregorio Rega! Ecco cosa è accaduto in finale! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ascolti TV | Giovedì 20 giugno 2019. All Together Now chiude in crescita (19.12%) - Don Matteo 13.02%-14.02% : All Together Now Nella serata di ieri, Giovedì 20 giugno 2019, su Rai1 la fiction in replica Don Matteo 11 ha conquistato 2.612.000 spettatori pari al 13.02% di share, nel primo episodio, e 2.220.000 spettatori pari al 14.02% nel secondo episodio. Su Canale 5 l’ultima puntata All Together Now ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 l’incontro Under 21 Germania-Serbia ha interessato .000 spettatori ...

All Together now - tutti commossi per Veronica Liberati. Ed ecco cosa accade dietro le quinte alla ragazza prodigio : Standing ovation per Veronica Liberati, la ragazza di 23 anni che ieri sera ha stregato i giudici di All together Now con una meravigliosa canzone di Mia Martini: “E non finisce mica il cielo”. E se pensate di averla rivista da qualche parte quel volto dolcissimo, sappiate che per Veronica non è l’esordio in tv. L’ex bambina di “Ti lascio una canzone” è però famosa per aver partecipato ad Amici nel corso dell’ultima stagione – sfidò Giordana ...

All Together Now - il vincitore è il napoletano Gregorio Rega (VIDEO) : All Together Now il vincitore è il napoletano Gregorio Rega. Ecco i video delle sue esibizioni durante la finale del 20 giugno. (VIDEO)Ieri su Canale 5 si è chiusa la prima edizione di All Together Now (qui gli ascolti), si trattava della finale del programma condotto da Michelle Hunziker, con J-AX rappresentante del famoso muro composto da 100 personalità “famose”. Nella finale di ieri le sorprese sono state tante, a partire ...

‘All Together now’ - Veronica incredula : riceve un regalo inaspettato da Al Bano : Veronica Liberati aveva tutte le carte in regola per vincere ‘All together now’, il talent show canoro condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker e J-Ax. Ma alla fine la lunga e appassionante gara davanti al muro di 100 giudici è stata vinta da Gregorio Rega (terzo classificato il 19enne catanese Luca Di Stefano), che ha battuto per un soffio la cantante classe 1993 che avevamo già visto in tv. Nel 2009, infatti, Veronica partecipò a ‘Ti lascio ...

«All Together Now» - la finale : tutte le perle di J-Ax : La vittoria di Gregorio Rega ha sancito la conclusione della prima edizione italiana di All Together Now, il game show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Proprio il rapper, che ha svolto il ruolo di presidente della giuria (il Muro umano di 100 giurati), è stata l'autentica rivelazione del programma, oltre alla sua sintonia con la showgirl. Tra i motivi della sua promozione come mattatore (anche) televisivo, ...

‘All Together now’ - il muro delle Hunziker si inchina : una vittoria incontestabile : Serata di grandi canzoni e di grandi emozioni ad All togheter now, il talent show canoro condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker con J-Ax. La lunga e appassionante gara davanti al muro di 100 giudici alla fine è stata vinta da Gregorio Rega, che ha battuto per un soffio Veronica Liberati. Terzo il cantante catanese Luca Di Stefano che a soli 19 anni è riuscito ad arrivare in finale ma soprattutto a stupire tutti con una voce davvero ...

«All Together Now» - la finale : Gregorio Rega vince la prima edizione (e 50mila euro) : Dopo tre manche, un duetto con Nek e un colpo di scena inaspettato, Gregorio Rega ha vinto la prima edizione italiana di All Together Now. La finalissima del game show di Canale5, in onda giovedì 20 giugno ha decretato la vittoria di Gregorio Rega, che guadagna così il premio di 50.000 euro e quello simbolico di un disco d’oro targato Radio R101. Ho trovato un ambiente che mi ha fatto sentire a casa, 99 colleghi cui mi sono ...

All Together Now pagelle e vincitore/ Gregorio Rega imbattibile - ha vinto la finale! : Gregorio Rega ha vinto la finale di All Together Now e vola in cima alle nostre pagelle con il brano 'Ancora'. Esibizioni, video e pagelle!

Gregorio Rega vince All Together Now : Gregorio Rega E’ Gregorio Rega il vincitore della prima edizione di All Together Now, il talent show canoro di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax. Nel corso della finalissima, andata in onda stasera, il giovane è riuscito a battere all’ultimo scontro Veronica Liberati, portandosi a casa il premio in palio corrispondente a 50.000 euro. Durante la serata, il ragazzo ha incantato il pubblico ...

All Together Now : il vincitore è Gregorio Rega. La storia della finale : All Together Now: il vincitore è Gregorio Rega. La storia della finale e la proposta di matrimonio in mondovisione da parte di Carlo Paradisone Il vincitore di All Together Now è Gregorio Rega. Il cantante, durante la sesta e ultima puntata andata in onda giovedì 20 giugno, si è aggiudicato la prima edizione del game […] L'articolo All Together Now: il vincitore è Gregorio Rega. La storia della finale proviene da Gossip e Tv.

Albano dona un cavallo a Veronica Liberati : il gesto a All Together Now : Veronica Liberati, il suo cavallo sta male: “È il mio migliore amico”. Albano benefattore a All Together Now: “Vieni da me e scegli il cavallo che vuoi” Albano Carrisi il benefattore. Ospite della finale di All Together Now, game show condotto da Michelle Hunziker su Canale 5, il cantante pugliese, dopo aver ascoltato la toccante storia […] L'articolo Albano dona un cavallo a Veronica Liberati: il gesto a All ...

Carlo Paradisone : improvvisa proposta di matrimonio a All Together Now : All Together Now, Carlo Paradisone chiede all’improvviso la mano alla fidanzata Antonia presente tra il pubblico: la proposta di matrimonio in tv. Michelle Hunziker: “Carlo, hai perso 50 mila euro, ma hai trovato una moglie” Finale ricca di sorprese quella di All Together Now. Il game show musicale di Canale 5, durante la sesta e […] L'articolo Carlo Paradisone: improvvisa proposta di matrimonio a All Together Now ...

AL BANO CARRISI All Together NOW/ J-Ax : 'Le sue fidanzate restano giovani - lui...' : Al BANO CARRISI ospite di All TOGETHER Now: per lui la spiacevole vicenda dell'Ucraina non si è ancora chiusa: ecco le ultime novità.