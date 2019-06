Temptation Island | spuntano i nomi dei tentatori | tra gli ex U&D anche Cannataro

Blastingnews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Da pochissime ore sono trapelatideie delle tentatrici di2019. In questi giorni sono state diffuse le identità delle sei coppie di partecipanti, ma molto mistero aleggiava attorno agli altri componenti del cast. Adesso, però, tutto è venuto a galla. Sono spuntatele foto di coloro i quali rappresenteranno, forse, una minaccia per le sei coppie che hanno deciso di mettersi in gioco. In questi giorni si era già vociferato circa la presenza di ex volti di Uomini e Donne, come quello di Giulio Raselli, Rodolfo Salemi e Alessandro. Ebbene, adesso è arrivata la conferma ufficiale, loro tre sono membri di questa edizione di. A parte loro, però, sono spuntatidi altri personaggi abbastanza noti. Stiamo parlando di Federica Lepanto, vincitrice della quattordicesima edizione del Grande Fratello, e molti ...

