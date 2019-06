Pallavolo – In Italia la partita più lunga del mondo | quattro giorni di sfida a

Pallavolo – Nations League femminile 2019 : ottimo esordio per l’Italia - le azzurre stendono 3-2 la Polonia : La formazione di coach Mazzanti supera al quinto set la Polonia, cominciando dunque con un successo la Volleyball Nations League 2019 All’esordio nella Volleyball Nations League femminile 2019 la nazionale italiana ha battuto 3-2 (25-15, 25-22, 18-25, 21-25, 17-15) le padrone di casa della Polonia. Molto convincente la prestazione delle ragazze di Davide Mazzanti nei primi due set, le azzurre sono entrate in campo con l’atteggiamento ...

Pallavolo - finali di Champions League : l’Italia sogna con tre squadre su quattro. Al femminile Conegliano contro Novara : Tre finaliste su quattro sono italiane e di certo una coppa tornerà in Italia dopo alcuni anni d’assenza. Oggi alla Max-Schmeling-Halle di Berlino (biglietti esauriti) si disputeranno le due finali della Champions League di Pallavolo, quella femminile alle 16 e quella maschile alle 19. La prima sfida sarà tutta italiana, con un nuovo scontro tra le campionesse d’Italia dell’Imoco Conegliano e le vincitrici della Coppa Italia, l’Igor Novara. A ...

Pallavolo - la Nazionale Italiana maschile si prepara per il raduno di Cagliari : i convocati del ct Blengini : Gli azzurri di Blengini si riuniranno a Cagliari per uno stage che prevede due amichevoli da giocare contro il Giappone Prosegue il percorso di preparazione stagionale della Nazionale maschile Seniores che da domenica sarà al lavoro a Cagliari. Questo l’elenco dei convocati dal commissario tecnico Gianlorenzo Blengini: Riccardo Sbertoli, Andrea Argenta, Giulio Pinali, Nicola Pesaresi, Daniele Lavia, Gabriele Nelli, Alberto Polo, Giacomo ...

Champions League Pallavolo – Finale tutta italiana : sabato a Berlino - Igor Gorgonzola Novara vs Imoco Volley Conegliano : CEV Volleyball Champions League: sabato a Berlino Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano di fronte per il trono Europeo. Festa del Volley rosa italiano, in 9000 alla Max Schmeling Halle Si prepara a vestirsi di verde, bianco e rosso la Max Schmeling Halle di Berlino, la sede della Superfinal di CEV Volleyball Champions League. sabato 18 maggio, alle ore 16.00, saranno infatti due squadre della Serie A italiana – per la ...

Pallavolo – Torneo di Montreux : l’Italia femminile ko all’esordio - la Thailandia trionfa 3-1 : Torneo di Montreux: le azzurre superate dalla Thailandia 3-1 all’esordio All’esordio nel Torneo di Montreux la nazionale italiana femminile è stata sconfitta 3-1 (25-20, 25-14, 16-25, 25-19) dalla Thailandia. L’andamento della gara ha visto le asiatiche al comando nei primi due set, mentre le azzurre hanno reagito nel terzo. La quarta frazione è stata equilibrata per lunghi tratti, prima del break finale, firmato dalle ...

Pallavolo – L’Imoco Volley Conegliano è Campione d’Italia : Igor Gorgonzola Novara battuta 3-2 in Gara-3 : Samsung Volley Cup: l’Imoco Volley Conegliano è Campione d’Italia, Igor Gorgonzola Novara battuta 3-2 in Gara-3 di Finale. Terzo Scudetto per le pantere, in festa i 5300 del PalaVerde. Sabato 18 maggio si ripete il duello: a Berlino la finale di Champions League L’Imoco Volley Conegliano è Campione d’Italia! Le pantere superano al tie-break la Igor Gorgonzola Novara in Gara-3 di Finale e conquistano il terzo titolo ...