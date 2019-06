Pacetti | più sicurezza e docoro su strade periferiche | iniziati lavori Tor Bella Monaca

romadailynews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Roma – “nuove a Tor. Vogliamo garantire piu’e decoro nelle, troppo spesso trascurate dalle precedenti amministrazioni. Per questo abbiamo iniziato e stiamo portando avanti idi manutenzione stradale straordinaria nelle periferie della citta’,fatti bene, con bandi di gara trasparenti e appalti che hanno seguito procedure regolari”. Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano. “A via di Torabbiamo gia’ concluso isul primo tratto da via Cambellotti a via del Fuoco Sacro e poi a salire, per tratti, fino alle rampe di uscita sul Grande raccordo anulare: quella in direzione Prenestina-Tiburtina e’ stata completata. E abbiamo eseguito contestualmente anche interventi di pulizia stradale e di potatura degli ...