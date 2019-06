Sabrina Paravicini di Un medico in famiglia lotta contro il cancro | “Mai stancarsi”

Sabrina Paravicini di ‘Un medico in famiglia’ - lotta contro il cancro : “Insultata per la chemio” : L'attrice che nella serie tv di Rai Uno interpretava l'infermiera Jessica sta documentando su Instagram la sua battaglia per...

Sabrina Paravicini - Un medico in famiglia : ha il cancro/ Foto 'insulti per la chemio' : Sabrina Paravicini, l'attrice nota per la fiction Un medico in famiglia, ha il cancro: la donna racconta la sua battaglia su Instagram 'è in remissione'.