Concorsi Oss 2019 | tutti i bandi per operatori socio sanitari

Concorsi per educatori - psicologi e Oss : invio cv entro luglio : Al momento il comune di Venezia, la società Sogetel e l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale ''Santobono-Pausilipon'' assumono nuovi profili professionali con l'incarico di educatore, psicologo e operatore socio sanitario (Oss) da disporre tramite le aree di lavoro situate sul territorio italiano. Posizioni aperte a luglio Il comune di Venezia (Veneto) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento con un contratto ...

Concorsi per Infermieri e Oss : bandi con scadenza a giugno e luglio : Ritorniamo a parlare di Concorsi Pubblici nell'ambito della Sanità, segnalando dalle ultime pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale "Concorsi ed Esami", due selezioni per Infermieri in Emilia Romagna e Toscana, più due bandi per operatori socio-sanitari in Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Ora guardiamo nel dettaglio i requisiti, le modalità di partecipazione e le scadenze di questi Concorsi. Concorsi per Infermieri: ...

Concorsi Oss giugno 2019 : scadenza e posti disponibili in Italia : Concorsi OSS giugno 2019: scadenza e posti disponibili in Italia Nuove selezioni aperte per Operatori socio sanitari: ecco quali sono i requisiti per partecipare ai Concorsi OSS in scadenza a giugno e il termine entro cui inviare la propria candidatura. Concorsi OSS: un posto in Provincia di Torino Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Ciriè, in provincia di Torino, cerca un Operatore socio sanitario. Si offre ...

Concorsi per educatori - assistenti sociali e Oss : domande a giugno e luglio : Al momento, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato vari bandi di concorso per conto di alcuni organismi pubblici come i comuni italiani, unione territoriale intercomunale e casa di assistenza per anziani, per l'inserimento di ulteriori figure professionali da disporre nelle aree di lavoro situate sul territorio nazionale. Bandi di concorso a giugno-luglio Il comune di Modena (Emilia Romagna) ha proclamato una selezione pubblica, per prova ...

Concorsi per educatori - psicologi e Oss in tutta Italia : inoltro cv entro giugno : Si avvisa che attualmente sono molti gli enti pubblici come comuni Italiani, istituti ospedalieri, consorzio intercomunale dei servizi socio sssistenziali e società di catalogo, che ricercano nuovo personale professionale da assegnare presso varie sedi di lavoro collocate sul territorio nazionale. Bandi di Concorso a giugno Il comune di Bologna (Emilia Romagna) ha aperto un bando di selezione, per titoli ed esame, per l'attuazione di una ...

Sanità - Concorsi pubblici per amministrativi - dirigenti medici e Oss : scadenza 13 giugno : Lo sblocco delle assunzioni nel comparto della Sanità, ha aperto nel Sud Italia un importante spiraglio per quanto riguarda l'indizione di nuovi concorsi pubblici, grazie all'intesa raggiunta nei mesi scorsi tra Ministero della Salute e Mef. Dall'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale "concorsi ed Esami", emergono in particolare tre selezioni per amministrativi a Caserta, per dirigenti medici a Catania e la mobilità di Oss ...

Concorsi Croce Rossa-Blu-Verde - Poliambulanza - FISDIR : candidature entro maggio : Si comunica che, al momento, la Croce Rossa, la Croce Blu, la Croce Verde, l'Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza e la Federazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali hanno indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per l'arruolamento di soggetti specializzati da assegnare in varie regioni e province d'Italia. Concorsi pubblici a maggio La CRI ricerca con un contratto di lavoro a tempo indeterminato personale ...