Ultime Notizie Roma del 18-06-2019 ore 18 | 10

romadailynews

(Di martedì 18 giugno 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Buonasera di redazione se le prospettive dell’economia non migliorano la bici è ancora due armi per sostenere la crescita al quantità divising per cui resta uno spazio considerevole e altri tagli dei tassi strumenti ai quali si è richiamato il presidente dell’eurotower Mario Draghi nel suo intervento al Simposio delle banche centrali a Sintra in Portogallo Tanto più che ha detto i rischi restano l’eurozona rimane debole dopo l’intervento del governatore lo spread è sceso sotto 250 punti ai minimi da aprile l’euro è scivolato a €1,12 sul dollaro dura la reazione del presidente americano Trump secondo il quale gli stimoli della BCE danno all’Unione Europea un vantaggio ingiusto che l’inchiesta per corruzione in Francia sull’assegnazione dei mondiali di ...

romeoagresti : #Juventus-#ManchesterCity: la trattativa per #Cancelo va avanti, contatti anche nelle ultime ore ???? ??… - amnestyitalia : Il ministro del lavoro egiziano ha definito l'omicidio di Giulio Regeni come 'qualcosa che poteva capitare a chiunq… - SkyTG24 : Sea Watch, fascicolo per favoreggiamento dell'#immigrazione clandestina -